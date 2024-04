L’US Orléans racheté par un proche de Vincent Labrune

Encore un qui voulait travailler avec Karim Mokeddem.

L’US Orléans a officié son rachat, ce vendredi, par Cyril Courtin. Natif de la capitale du Centre-Val de Loire, patron de HR Path, société spécialisée dans les relations humaines, ancien actionnaire du club, et proche de Vincent Labrune, il succède à Philippe Boutron qui est apparu ému lors de la conférence de presse organisée pour l’occasion. « C’était à mes yeux le meilleur projet pour son ancrage local, son potentiel économique. Il y a aussi la qualité de l’homme et de l’entrepreneur. Nous étions dans une impasse. Il fallait relancer un cycle. Mon objectif principal, c’était la pérennité du club avec une continuité dans nos valeurs », a indiqué celui qui quitte le club après quinze ans de présidence.

Cette dernière année à la tête du club a été chaotique avec, notamment, le licenciement de Bernard Casoni, accusé de racisme par plusieurs joueurs, la découverte de morceaux de verre dans la pelouse du stade de la Source ou la rétrogradation en National 2 prononcée par la DNCG. Cyril Courtin a donc déjà du pain sur la planche et se veut rassurant : « On a eu un rendez-vous et la DNCG a validé notre projet disant que notre dossier était recevable. Nous avons un autre rendez-vous fin mai ou début juin pour qu’il soit définitivement validé. Mais si on fait ce qu’on a dit, il n’y aura pas de problème. »

