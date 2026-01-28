En National 1, son aventure s'arrête sur un carton rouge

Seize matchs, un carton rouge précoce, et c’est fini. L’US Orléans a annoncé ce mercredi le départ immédiat de son gardien de but Charly Jan.

Le portier de 26 ans avait fait parler de lui ce vendredi lors du match de National 1 contre le FC Sochaux, lorsqu’il avait été expulsé dès la 13ᵉ minute, provoquant en partie la défaite 1-2 à domicile de son équipe.

Le meilleur gardien du championnat la saison dernière

Le club a précisé que joueur et direction ont trouvé un accord amiable pour mettre fin au contrat. Jan n’était arrivé à Orléans que l’été dernier, en provenance de Bourg-en-Bresse, et avait été récompensé la saison dernière comme meilleur gardien du championnat.

Grégory Berthier peut toujours dépanner.

