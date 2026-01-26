C’est grâce à la mère de Pablo Longoria que Mason Greenwood est à l’OM

Confessions intimes. Ce lundi matin, The Telegraph a publié un entretien pour le moins étonnant avec Pablo Longoria. Le président de l’OM est revenu sur sa décision de recruter Mason Greenwood.

En 2024, son arrivée dans la cité phocéenne a fait couler beaucoup d’encre, l’Anglais ayant été accusé de violences conjugales et de tentative de viol par sa compagne en 2022. « Pour moi, il est juste d’en parler ouvertement. Créer des tabous dans la vie n’est jamais positif, affirme celui qui siège aussi à la LFP en tant que vice-président. Pour nous, cela représentait une énorme opportunité commerciale d’un point de vue sportif, et nous avons analysé très attentivement ce qui s’était réellement passé. »

« Ma mère m’a dit de signer Greenwood »

Si l’Espagnol a ajouté qu’il était aujourd’hui en paix avec cette décision, il ne cache pas avoir fait face à un choix cornélien. Pablo Longoria a même sollicité quelqu’un de très spécial pour lui afin de trancher : sa mère. « Et je lui ai dit : « Que penses-tu, sachant toute la situation ? », explique l’intéressé. Et ma mère, qui travaillait dans le système pénitentiaire espagnol, qui dispose d’un modèle pénitentiaire très innovant en Espagne – elle a été récompensée par la médaille de l’État –, je lui ai donc demandé, en ayant toutes ces informations, « que ferais-tu à ma place ? » Et elle m’a répondu « fais-le ». Avec toutes les informations. » Si Maman le dit…

« C’était important parce que je voulais quelqu’un qui n’ait pas d’intérêt pour le sport, car le talent est là, que sa seule motivation soit le bien-être de son fils, se justifie l’ancien recruteur de la Juventus. En tant qu’homme, pas en tant que président. Et pour moi, c’était très important qu’elle me dise, sachant tout cela : « Fais-le ». »

Est-ce aussi sa mère qui l’a poussé à recruter Neal Maupay ?

