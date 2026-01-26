S’abonner au mag
  • France
  • Marseille

C’est grâce à la mère de Pablo Longoria que Mason Greenwood est à l’OM

SW
C&rsquo;est grâce à la mère de Pablo Longoria que Mason Greenwood est à l&rsquo;OM

Confessions intimes. Ce lundi matin, The Telegraph a publié un entretien pour le moins étonnant avec Pablo Longoria. Le président de l’OM est revenu sur sa décision de recruter Mason Greenwood.

En 2024, son arrivée dans la cité phocéenne a fait couler beaucoup d’encre, l’Anglais ayant été accusé de violences conjugales et de tentative de viol par sa compagne en 2022. « Pour moi, il est juste d’en parler ouvertement. Créer des tabous dans la vie n’est jamais positif, affirme celui qui siège aussi à la LFP en tant que vice-président. Pour nous, cela représentait une énorme opportunité commerciale d’un point de vue sportif, et nous avons analysé très attentivement ce qui s’était réellement passé. »

« Ma mère m’a dit de signer Greenwood »

Si l’Espagnol a ajouté qu’il était aujourd’hui en paix avec cette décision, il ne cache pas avoir fait face à un choix cornélien. Pablo Longoria a même sollicité quelqu’un de très spécial pour lui afin de trancher : sa mère. « Et je lui ai dit : « Que penses-tu, sachant toute la situation ? », explique l’intéressé. Et ma mère, qui travaillait dans le système pénitentiaire espagnol, qui dispose d’un modèle pénitentiaire très innovant en Espagne – elle a été récompensée par la médaille de l’État –, je lui ai donc demandé, en ayant toutes ces informations, « que ferais-tu à ma place ? » Et elle m’a répondu « fais-le ». Avec toutes les informations. » Si Maman le dit…

« C’était important parce que je voulais quelqu’un qui n’ait pas d’intérêt pour le sport, car le talent est là, que sa seule motivation soit le bien-être de son fils, se justifie l’ancien recruteur de la Juventus. En tant qu’homme, pas en tant que président. Et pour moi, c’était très important qu’elle me dise, sachant tout cela : « Fais-le ». »

Est-ce aussi sa mère qui l’a poussé à recruter Neal Maupay ?

L’OM pond un communiqué pour régler ses comptes avec la presse

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
31
Revivez Marseille-Lens (3-1)
  • Ligue 1
  • J19
  • OM-Lens
Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!