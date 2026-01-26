Violente bagarre entre supporters serbes et croates dans un aéroport bosnien

Tuzla pour ça ? Samedi soir, à l’extérieur de l’aéroport de Tuzla, à environ 80 kilomètres de Sarajevo, des affrontements ultra-violents ont éclaté entre des hooligans de l’Étoile rouge de Belgrade et ceux du Hajduk Split. La police compte près d’une centaine d’interpellations et au moins 18 blessés, dont un dans un état grave, toujours en soins intensifs.

Embuscade à l’aéroport

Les incidents ont commencé lorsque des supporters serbes, de retour de Suède après le match de Ligue Europa contre Malmø, ont été pris pour cible par des ultras croates du Hajduk Split. Une embuscade en règle, à la sortie de l’aéroport, qui a rapidement viré à la bagarre générale.

Au total, 93 personnes ont été arrêtées. Quatorze ont été placées en détention provisoire et seront présentées au parquet. Parmi elles, 11 ressortissants croates et trois Bosniens. Les autorités parlent d’affrontements « extrêmement violents », rappelant les rivalités historiques entre clubs de la région, et les fortes tensions depuis la scission de la Yougoslavie dans les années 90.

Lille se vautre contre l’Étoile rouge de Belgrade