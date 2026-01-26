Pourquoi la victoire de Manchester United contre Arsenal est spéciale

Un arsenal défensif de taille. Ce lundi, la Premier League a partagé sur X une statistique soulignant de nouveau le joli coup de Manchester United contre Arsenal (2-3).

Les Gunners ont chuté à domicile pour la première fois de la saison face à des Red Devils décomplexés. Et ce n’est pas tout : les Londoniens ont encaissé trois buts en un match : une première toutes compétitions confondues depuis… 2023.

Arsenal had not conceded three goals in one match in any competition for 121 games before yesterday's 3-2 loss to Man Utd! 😱 Can you remember the last time it happened? 👉 https://t.co/FWFsOSq4PN pic.twitter.com/lmx5Kjhzng — Premier League (@premierleague) January 26, 2026

La fin d’une série de 121 matchs

Il faut remonter 121 rencontres en arrière pour retrouver la trace de trois buts encaissés par Arsenal. C’était en championnat contre Luton Town, le 5 décembre 2023. La deuxième équipe tenant cette longévité est Brentford, avec 100 matchs de moins. À noter que les hommes de Mikel Arteta possèdent la meilleure défense d’Angleterre depuis trois saisons.

Michael Carrick, ce sacré tombeur.

United envoie Arsenal au tapis