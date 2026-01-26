S’abonner au mag
Pourquoi la victoire de Manchester United contre Arsenal est spéciale

Un arsenal défensif de taille. Ce lundi, la Premier League a partagé sur X une statistique soulignant de nouveau le joli coup de Manchester United contre Arsenal (2-3).

Les Gunners ont chuté à domicile pour la première fois de la saison face à des Red Devils décomplexés. Et ce n’est pas tout : les Londoniens ont encaissé trois buts en un match : une première toutes compétitions confondues depuis… 2023.

La fin d’une série de 121 matchs

Il faut remonter 121 rencontres en arrière pour retrouver la trace de trois buts encaissés par Arsenal. C’était en championnat contre Luton Town, le 5 décembre 2023. La deuxième équipe tenant cette longévité est Brentford, avec 100 matchs de moins. À noter que les hommes de Mikel Arteta possèdent la meilleure défense d’Angleterre depuis trois saisons.

Michael Carrick, ce sacré tombeur.

United envoie Arsenal au tapis

