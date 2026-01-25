United envoie Arsenal au tapis

Une semaine après s'être offert City, le Manchester United de Michael Carrick s'impose avec brio sur la pelouse du leader Arsenal, à l'issue d'une belle course-poursuite (2-3).

Arsenal 2-3 Manchester United

Buts : L. Martínez (29e, CSC) & Merino (84e) pour les Gunners // Mbeumo (37e), Dorgu (50e) & M. Cunha (87e) pour les Red Devils

Deux défaites seulement, dont aucune à domicile, toutes compétitions confondues. Le bilan qu’affichait Arsenal avant ce dimanche n’a pas fait peur à Manchester United, qui est venu coller une pichenette au leader de Premier League, en détente, au bout d’un combat comme ce championnat aime en offrir (2-3). Huit jours après avoir saigné le voisin City à Old Trafford (2-0), les Red Devils et leur nouvel entraîneur Michael Carrick signent une autre prestation d’envergure, ayant réussi à saisir leur chance quand ils en ont eu l’occasion – trois tirs cadrés, trois buts. Les Mancuniens sont quatrièmes, alors que les Gunners, deux points pris en trois journées, voient les poursuivants revenir à quatre points dans le rétro.

Le banger de Patrick Dorgu

Arsenal avait pourtant logiquement ouvert le score, sur une intervention complètement ratée de Lisandro Martínez, mis sous pression par Jurriën Timber (1-0, 29e). Visiblement suffisant pour les locaux, qui ont très rapidement levé le pied, et se sont mis à gaffer : après une grosse situation pour Bruno Fernandes (33e), ce diable de Bryan Mbeumo a égalisé en profitant d’un cadeau de Martín Zubimendi (1-1, 37e). Plus le même match : face à une équipe d’Arsenal ayant perdu ses certitudes, Patrick Dorgu a glacé l’Emirates en signant une volée de barbare, après un superbe passe-passe avec Fernandes (1-2, 50e).

🥶 MAIS QUELLE REPRISE DE DORGU QUI CLIMATISE ARSENAL ! 🇩🇰 Le Danois combine avec Fernandes avant d'envoyer une somptueuse reprise en barre rentrante, Raya n'a rien pu faire et ça fait 1-2 pour Man. United à l'Emirates !#ARSMUN sur CANAL+ | #PremierLeague pic.twitter.com/0ZKPyd74vh — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 25, 2026

Les quatre changements de Mikel Arteta avant l’heure de jeu n’ont pas fait effet… jusqu’aux dernières minutes, les Londoniens parvenant à revenir en faisant ce qu’ils savent faire de mieux : semer le chaos sur corner (2-2, 84e). Mais là encore, United a bluffé l’assistance grâce au remplaçant Matheus Cunha, qui a pris le ballon, s’est retourné, a avancé, et a cogné David raya sans complexe (2-3, 87e). Trois minutes d’espoir puis plus rien, pour la meilleure équipe d’Angleterre.

🤯 EXTRAORDINAIRE FIN DE MATCH À L'EMIRATES 🔥 Cunha redonne l'avantage aux Red Devils sur cette frappe ! La fin de match va être folle sur CANAL+ 🖥️#ARSMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/m58kGAEgoV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 25, 2026

Arsenal (4-3-3) : Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié (B. White, 57e) – Ødegaard (Merino, 58e), Zubimendi (Eze, 58e), Rice – Saka, G. Jesus (Gyökeres, 58e), Trossard (Madueke, 78e). Entraîneur : Mikel Arteta.

United (4-2-3-1) : Lammens – Dalot, Maguire, L. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – A. Diallo (Mazraoui, 89e), B. Fernandes, Dortgu (Šeško, 81e) – Mbeumo (M. Cunha, 68e). Entraîneur : Michael Carrick.

Arsenal fait le show contre Villa, Manchester United accroché par les Wolves