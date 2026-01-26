S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Dortmund en colère contre Chelsea

JE
Dortmund en colère contre Chelsea

Retour à l’envoyeur. Le Borussia Dortmund a annoncé ce lundi le départ du défenseur central argentin Aarón Anselmino. Chelsea a décidé de rappeler prématurément le joueur, mettant ainsi fin à son prêt au BvB.

Ce samedi encore, Anselmino faisait son retour à la compétition face à l’Union Berlin après une blessure. Mais dès le lundi, il a dû reprendre la direction de Londres. Comme le club l’a précisé dans son communiqué officiel, la clause de rappel n’a été activée que dimanche soir. « Le Borussia Dortmund regrette vivement le départ d’Aarón Anselmino », précise le club allemand.

Dortmund très agacé par Chelsea

La simple annonce du transfert laissait déjà transparaître un certain malaise, mais selon le journal BILD, les dirigeants du Borussia seraient même profondément irrités. Certes, Dortmund avait accepté l’été dernier en recrutant Anselmino l’existence d’une option de rappel hivernal, mais du point de vue du club allemand, rien ne justifiait une interruption anticipée du prêt.

« Je pense qu’il est logique pour toutes les parties qu’Aarón reste à Borussia Dortmund pour la deuxième partie de saison : pour nous aider, pour s’aider lui-même, et au final, cela aide aussi Chelsea », expliquait encore Sebastian Kehl début janvier.

Il faut toujours lire astérisques avant de signer un papier.

Chelsea plie le Milan, Dortmund perd contre la Juve mais honore Mats Hummels

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!