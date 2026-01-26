Dortmund en colère contre Chelsea

Retour à l’envoyeur. Le Borussia Dortmund a annoncé ce lundi le départ du défenseur central argentin Aarón Anselmino. Chelsea a décidé de rappeler prématurément le joueur, mettant ainsi fin à son prêt au BvB.

Ce samedi encore, Anselmino faisait son retour à la compétition face à l’Union Berlin après une blessure. Mais dès le lundi, il a dû reprendre la direction de Londres. Comme le club l’a précisé dans son communiqué officiel, la clause de rappel n’a été activée que dimanche soir. « Le Borussia Dortmund regrette vivement le départ d’Aarón Anselmino », précise le club allemand.

An emotional farewell 🎥 pic.twitter.com/tiYMA1b58Z — Borussia Dortmund (@BVB) January 26, 2026

Dortmund très agacé par Chelsea

La simple annonce du transfert laissait déjà transparaître un certain malaise, mais selon le journal BILD, les dirigeants du Borussia seraient même profondément irrités. Certes, Dortmund avait accepté l’été dernier en recrutant Anselmino l’existence d’une option de rappel hivernal, mais du point de vue du club allemand, rien ne justifiait une interruption anticipée du prêt.

« Je pense qu’il est logique pour toutes les parties qu’Aarón reste à Borussia Dortmund pour la deuxième partie de saison : pour nous aider, pour s’aider lui-même, et au final, cela aide aussi Chelsea », expliquait encore Sebastian Kehl début janvier.

