Deux joueurs de Chelsea en partance pour Dortmund

L’effectif XXL de Chelsea (35 joueurs) va légèrement se réduire grâce à l’intérêt du Borussia Dortmund pour deux de ses joueurs, rapporte Sky Sports. Carney Chukwuemeka et Aarón Anselmino auraient tous les deux trouvé un accord avec le club allemand, dans le cadre d’un transfert pour le premier et d’un prêt sans option d’achat pour le second. Le packaging des deux joueurs devrait rapporter environ 25 millions d’euros aux Blues.

Un club, deux parcours

Un voyage en terrain connu pour Chukwuemeka, qui a passé en prêt la deuxième partie de la saison dernière avec le maillot jaune et noir. En trois ans passés à Chelsea, l’international espoir anglais de 21 ans n’aura porté le maillot des Blues qu’à 32 reprises.

L’histoire est un peu différente pour Anselmino, qui a été acheté par le club londonien l’été dernier en provenance de Boca Juniors. S’il a été prêté six mois dans son club formateur en début de saison, le défenseur argentin n’a joué que deux petites minutes depuis son retour avec les Blues, éloigné par une blessure à la cuisse.

Et si c’était enfin l’heure de retrouver du temps de jeu ?

