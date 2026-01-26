- Foot
La ministre des Sports vole au secours de Vanessa Le Moigne
Mieux vaut tard que jamais. Près de cinq jours après l’annonce par Vanessa Le Moigne de son intention de quitter le monde du ballon rond, à la suite de la vague récente de cyberharcèlement et d’insultes sexistes à son encontre, la journaliste de Bein Sports a reçu ce lundi le soutien de la ministre des Sports Marina Ferrari. Dans un long texte publié sur X, la ministre en fonction depuis le 5 octobre dernier a souhaité réagir à la vague d’insultes en ligne à l’encontre de la journaliste, à la suite de son interview d’Édouard Mendy quelques minutes après la victoire du Sénégal sur le Maroc en finale de la CAN (1-0 AP).
« Rien, absolument rien, ne justifie le cyberharcèlement, les insultes sexistes ou la remise en cause de la compétence de professionnelles en raison de leur genre » martèle notamment Madame la ministre, qui exprime également son « plein soutien à Vanessa Le Moigne et à toutes les femmes journalistes confrontées à ces attaques ».
Dans son post, Marina Ferrari appelle également « l’ensemble des parties concernées, des instances sportives aux rédactions, en passant par les plateformes numériques à protéger leurs collaboratrices et à agir concrètement contre le cyberharcèlement ».
