S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J20
  • Le Mans-Dunkerque (1-0)

La série d'invincibilité se poursuit pour Le Mans, tombeur de Dunkerque

FG
La série d'invincibilité se poursuit pour Le Mans, tombeur de Dunkerque

Le Mans FC 1-0 USL Dunkerque 

But : E.Colas (49e) pour les Manceaux

Un seul petit but qui vaut (très) cher. Le Mans a confirmé ses ambitions ce lundi soir en s’imposant à domicile face à Dunkerque (1-0), autre candidat à la montée en Ligue 1 en fin d’année. Une victoire sur la plus petite des marges grâce à un coup de caboche d’Erwan Colas en deuxième mi-temps, pour le plus grand plaisir des spectateurs du Stade Marie-Marvingt, qui voient leur protégés enchainer un 19e match sans défaite et s’octroyer la 4e place du classement de Ligue 2.

Les Manceaux recollent au podium

La rencontre, étriquée mais loin d’être déplaisante à regarder, se décante quelques minutes seulement après le retour des vestiaires : à la suite d’une récupération haute du milieu de terrain manceau, Lucas Calodat adresse une véritable galette à son compère Erwan Colas qui, laissé seul au deuxième poteau, n’a plus qu’à pousser du front dans le but vide (1-0, 49e). Si les Dunkerquois tentent tout pour revenir au score, à l’image d’un Alec Georgen régulièrement dangereux mais trop imprécis dans le dernier geste, comme sur cette frappe trop écrasée devant le but ouvert (53e), l’USLD n’arrive pas à forcer le verrou des locaux et doit s’incliner sur la plus petite des marges, laissant par la même occasion son adversaire du soir lui passer devant.

Avec 35 unités au compteur et avant leur déplacement périlleux à Troyes samedi (14h), les joueurs de Patrick Videira rejoignent ainsi le Stade de Reims (3e), à égalité de points. Dunkerque, qui voit sa série de quatre victoires consécutives stoppée nette, tentera de son côté de se relancer à domicile, face à Annecy ce samedi (14h).

Ouh qu’elle va être excitante, cette course à la montée !

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!