La série d'invincibilité se poursuit pour Le Mans, tombeur de Dunkerque

Le Mans FC 1-0 USL Dunkerque

But : E.Colas (49e) pour les Manceaux

Un seul petit but qui vaut (très) cher. Le Mans a confirmé ses ambitions ce lundi soir en s’imposant à domicile face à Dunkerque (1-0), autre candidat à la montée en Ligue 1 en fin d’année. Une victoire sur la plus petite des marges grâce à un coup de caboche d’Erwan Colas en deuxième mi-temps, pour le plus grand plaisir des spectateurs du Stade Marie-Marvingt, qui voient leur protégés enchainer un 19e match sans défaite et s’octroyer la 4e place du classement de Ligue 2.

Les Manceaux recollent au podium

La rencontre, étriquée mais loin d’être déplaisante à regarder, se décante quelques minutes seulement après le retour des vestiaires : à la suite d’une récupération haute du milieu de terrain manceau, Lucas Calodat adresse une véritable galette à son compère Erwan Colas qui, laissé seul au deuxième poteau, n’a plus qu’à pousser du front dans le but vide (1-0, 49e). Si les Dunkerquois tentent tout pour revenir au score, à l’image d’un Alec Georgen régulièrement dangereux mais trop imprécis dans le dernier geste, comme sur cette frappe trop écrasée devant le but ouvert (53e), l’USLD n’arrive pas à forcer le verrou des locaux et doit s’incliner sur la plus petite des marges, laissant par la même occasion son adversaire du soir lui passer devant.

#𝐋𝐌𝐅𝐂USLD 1️⃣-0️⃣ ⏱️ 90' | 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 !!! Énormes Manceaux qui mettent fin à la grosse série dunkerquoise et qui poursuivent la leur dans une chaude ambiance 🔥🔥🔥 ⚽️ Colas#AllezLEMANSFC 🔴🟡 pic.twitter.com/SqqOgxssab — LE MANS FC (@LEMANSFC) January 26, 2026

Avec 35 unités au compteur et avant leur déplacement périlleux à Troyes samedi (14h), les joueurs de Patrick Videira rejoignent ainsi le Stade de Reims (3e), à égalité de points. Dunkerque, qui voit sa série de quatre victoires consécutives stoppée nette, tentera de son côté de se relancer à domicile, face à Annecy ce samedi (14h).

Ouh qu’elle va être excitante, cette course à la montée !

