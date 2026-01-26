S’abonner au mag
« Évitez les États-Unis ! » : les conseils de Sepp Blatter avant le Mondial 2026

Conseil, fuyons ! Cette fois, c’est au tour de Sepp Blatter de jeter un pavé dans la mare au sujet du Mondial 2026. L’ancien président de la FIFA de 89 ans a exhorté les supporters à ne pas se rendre aux États-Unis l’été prochain, pointant des raisons de sécurité et le climat politique intérieur.

« Pour les supporters, un seul conseil : évitez les États-Unis ! Je pense que Mark Pieth a raison de questionner cette Coupe du monde », écrit-il ce lundi sur X, en reprenant des extraits d’une interview d’un avocat anticorruption dans le Tagesanzeiger.

Il se range ainsi derrière les propos de Mark Pieth, avocat cité dans son tweet, qui avait pris la parole ce jeudi à ce sujet : « Ce à quoi nous assistons sur le plan intérieur – la marginalisation des opposants politiques, les abus des services d’immigration, etc. – n’incite guère les supporters à s’y rendre », prévenait-il.

Climat interne trop instable

Et de poursuivre : « De toute façon, vous verrez mieux à la télévision. À leur arrivée, les supporters doivent s’attendre à ce que, s’ils ne se comportent pas correctement avec les autorités, ils soient immédiatement renvoyés chez eux. S’ils ont de la chance… », alertait l’avocat suisse, spécialiste de la lutte contre la corruption qui avait été mandaté par Sepp Blatter de 2011 et 2014 pour donner des pistes de réformes de la FIFA.

Il sait rester proche de ses amis.

