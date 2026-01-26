S’abonner au mag
  Pologne

La D1 polonaise vit une saison complètement dingue

La D1 polonaise vit une saison complètement dingue

Suspense total en Pologne. En première division polonaise, onze petits points séparent aujourd’hui le leader de la lanterne rouge. Vous avez bien lu : rien n’est joué pour le Wisla Plock, actuel premier d’Ekstraklasa.

La lanterne rouge a une meilleure attaque que le leader

Après 18 journées, il semble impossible de voir une équipe remporter le championnat plus qu’une autre, et il en va de même pour prédire les relégables. Rarissime.

En voilà, une bonne ! Si on regarde ce classement de plus près, on peut établir un constat très étonnant : le Bruk-Bet Termalica Nieciecza, relégable, a une meilleure attaque que Plock avec trois buts de plus inscrits (24 contre 21). De son côté, l’illustre Legia est toujours bloqué dans la zone de relégation, sans être encore condamné à y rester au regard de l’homogénéité du championnat.

Branchez-vous foot polonais en 2026, vous ne serez pas déçus !

