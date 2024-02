DPAM – Du pareil au même.

En marge du match en prime time du dimanche soir entre l’OM et le MHSC (20 heures 45), un nouvel arrêté est tombé ce vendredi, à l’initiative du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Interdits de déplacement par la Place Beauvau, les supporters de Montpellier ne pourront ainsi pas se rendre au Vélodrome pour soutenir les joueurs héraultais. Il existe un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs, alors que les forces de l’ordre sont fortement mobilisées pour faire face à la menace terroriste , peut-on lire comme justification dans le Journal officiel, qui utilise l’argument des nombreuses manifestations prévues dans la cité phocéenne, ce week-end.

Les déplacements du Montpellier Hérault sont fréquemment sources de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d’individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre ou des jets de projectiles ou fumigènes. À Marseille, les troubles à l’ordre public et les comportements violents des supporters à l’occasion des rencontres entre l’OM et un club visiteur avec lequel il existe une rivalité particulière sont tout aussi récurrents , est-il aussi rappelé, alors qu’une rixe avait eu lieu en mars dernier, à l’arrivée du bus des ultras du club pailladin.

Les cours de gestion par la police allemande semblent en option spé maths.