Non, la Ligue 1 ne va pas s’écrouler après le départ de Mbappé

Ça y est, c’est officiel, Kylian Mbappé part. Et selon certains, cela devrait provoquer une apocalypse pour l’économie de la Ligue 1, avec une perte de valeur et une dévaluation des droits TV. Vraiment ? Serions-nous à ce point un pays seulement intéressé par la présence d’un joueur ?

Depuis la semaine dernière, tous les médias sont en boucle : le départ de Kylian Mbappé va avoir des conséquences désastreuses sur l’économie de la Ligue 1. Pourquoi ? Parce que le départ de l’un des meilleurs joueurs du monde va provoquer une chute de la valorisation du championnat, une chute de son niveau et de sa réputation. Sa visibilité sera altérée, ainsi que sa capacité à attirer un public plus important. Au-delà du seul cadre sportif, tout le monde s’accorde à dire qu’économiquement, le départ de Mbappé sera difficile à compenser.

Vraiment ? Mbappé n’est pas la première star française à quitter la Ligue 1. Avant lui, l’Hexagone a eu à subir le départ de Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane ou Karim Benzema. Idem côté stars étrangères, elle s’est relevée des départs de George Weah, Ronaldinho, Eden Hazard ou Zlatan Ibrahimović. Après eux, notre bon championnat a su rebondir, sans heurts ni fracas. Cela serait même donner trop d’importance à un seul joueur que de croire que toute la stabilité économique repose sur ses épaules.

Une chute des droits TV à cause de Mbappé ? Merci pour les autres

Pourtant, l’argument est simple. Les droits TV nationaux et internationaux sont actuellement en train d’être négociés, entre la LFP et les diffuseurs, pour la période 2025-2029, et comme le principal argument de vente, Mbappé, vient de partir, on s’attend à une dévalorisation du prix. Vous imaginez DAZN, Amazon ou beIN proposer 700 millions d’euros sans l’un des meilleurs du monde ? Or, le prix, si l’on applique la juste logique économique, dépend de la capacité de la Ligue à attirer un nombre relativement important d’abonnés payants. Si l’objet vendu est un gros produit d’appel, le prix augmente. À l’inverse, si le produit est peu attractif, le prix baisse. Ainsi, dire que Mbappé ferait baisser la valeur de la Ligue 1 reviendrait donc à dire que seuls les fans du PSG regarderaient les matchs, et que les diffuseurs ne vendraient des abonnements qu’aux supporters de Paris.

Pire encore, ces mêmes abonnés seraient d’affreux opportunistes (des footix, diront certains) attirés par un seul joueur, puisque dès lors qu’il quitterait les frontières, tous les pseudos-fans se désabonneraient. Merci pour l’image. Merci pour les fans du PSG, fans de leur club, quel que soit l’effectif. Merci pour les supporters de Lyon, Marseille, Lille, Monaco, Brest et tous les autres.

Donc non, ça n’est pas parce qu’une star quitte la France que le championnat se retrouve à la rue. Puis d’ailleurs, regardez l’évolution des droits et l’absence totale de corrélation entre présence des stars et valorisation. Qui était la star en 2005 pour que les droits TV du championnat grimpent de plus de 60% ? Sidney Govou ? Jérôme Rothen ? Fabrice Pancrate ? Ce sont eux qui ont fait flamber la calculette ? Et en 2020, avec la présence conjointe de Neymar et Mbappé, le championnat s’est-il maintenu à 1 milliard ou est-ce Téléfoot la chaîne qui a été incapable d’attirer suffisamment d’abonnés pour assurer sa rentabilité ? Alors ? C’est la star qui fait la valeur des droits TV ?

La Ligue 1 n’a jamais intéressé à l’étranger, même avec Messi, Neymar et Mbappé

On pourrait rétorquer que bien que ça ne joue pas, ou très faiblement, sur les droits TV nationaux, c’est sur la réputation internationale que cela va avoir des conséquences, sur les droits TV internationaux, eux aussi en négociation. Eh oui, comment vendre à un Chinois, un Américain ou un Allemand les matchs de Ligue 1 sans Mbappé, sans Neymar, sans Messi ? Mais rappelons que même avec des stars, comme Ibrahimović, Thiago Silva, Edinson Cavani par le passé, ou Messi, Neymar et donc Mbappé aujourd’hui, la Ligue 1 s’est toujours très mal exportée, avec des droits négociés à 70 millions d’euros par an, part fixe, qui montent à 80 millions d’euros, avec les parts variables, via des ventes de gré à gré saison par saison. À des années-lumière des milliards négociés par les Anglais de la Premier League. Les matchs organisés à 13 heures ou les flocages en chinois pour capter l’audience asiatique n’ont jamais fait décoller l’audience. Mbappé là ou pas là, la Ligue 1 restera un championnat de seconde zone pour le fan de foot étranger, elle sera toujours devancée par l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, voire l’Allemagne.

Effectivement, il va être compliqué sans Mbappé d’atteindre l’objectif fixé par Vincent Labrune de 200 millions d’euros pour les droits TV internationaux, mais quand bien même la négociation débouche sur un prix dévalué de 30%, ça fera toujours deux fois plus que ce que touchent actuellement la ligue et les clubs. Faire fois deux sur les droits après le départ de la méga-star, c’est ça un cataclysme ? Il s’agirait de doser.