Pas de diffuseur après l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1

Comme un coup de massue.

Alors que les enchères pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029 avaient lieu aujourd’hui, la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé ne pas avoir trouvé son diffuseur via un communiqué. Celui-ci indique « qu’aucun des cinq lots n’a été attribué à ce jour, conformément aux dispositions de l’appel à candidatures pour la Ligue 1 ».

Pour la suite, « LFP Media poursuit son processus de commercialisation des droits de la Ligue 1 et reporte par ailleurs son appel à candidatures pour la Ligue 2 », qui était prévu les 19 et 20 octobre. Concrètement, cela signifie que la LFP va négocier directement avec les candidats dans l’espoir de trouver un accord pour la diffusion du championnat. Les mises à prix étaient de 530 millions d’euros pour le lot premium (les deux meilleures affiches et le quatrième choix en codiffusion) et 270 millions pour le lot de volume (le reste des matchs). Cet échec des enchères permet par exemple à Canal+ de revenir dans la course pour une potentielle offre de diffusion.

Difficile de faire le milliard dans ces conditions.

