Droits TV de la Ligue 1 : Canal+ n’a pas répondu à l’appel d’offres

La pilule ne passe toujours pas.

Ce lundi entre huit heures et dix heures du matin, la LFP procédait à la réception des offres pour les droits TV domestiques de la Ligue 1 sur la période 2024-2029. Dans un cadre extrêmement strict, une vingtaine d’experts de LFP Medias se ensuite sont enfermés pour étudier les offres « qualitatives » posées sur la table, avant le début des enchères mardi. Deux lots sont en jeu : le premier avec les « meilleurs » matchs de la Ligue 1, et le second avec 7 rencontres.

La Ligue de football professionnel espère tirer 825 millions d’euros par an de cet appel d’offres, dans le but d’atteindre son objectif d’un milliard d’euros de droits TV par an. Selon RMC, beIN SPORTS et sept autres sociétés auraient déposé leur dossier. La grosse information est l’absence confirmée de Canal+, qui dénonce un traitement inéquitable de la part de la Ligue.

Ça sent le divorce à plein nez.

