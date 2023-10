La LFP plus hermétique que jamais pour clôturer l’appel d’offres des droits télé

Un bunker pour rouler sur l’or.

En plein appel d’offres sur les droits télé de la Ligue (2024-2029), la LFP vit en pleine anxiété. Avec un milliard comme objectif annoncé, la LFP ne peut pas se rater. L’organe du foot pro français a donc décidé de mettre les petits plats dans les grands. Selon L’Équipe, c’est même une cellule de crise qui sera rassemblée près de deux jours durant dans une sorte de bunker, qui va veiller à ce que les opérations se déroulent de la meilleure des façons. Un processus qui débutera ce lundi 16 octobre, avec la remise des offres « qualitatives » de la part des diffuseurs intéressés, qui devront présenter leur candidature à 10h. Le quotidien raconte qu’ensuite, entre 10h et 10h30, se mettra en place toute une organisation, digne d’une production hollywoodienne. Une vingtaine d’experts de LFP Media, filiale commerciale de la LFP, se réuniront, en compagnie d’huissiers et d’agents de sécurité dans un espace du cabinet d’avocats Clifford Chance.

Les conditions seront drastiques : pas de téléphone ni d’ordinateur personnel, pas de contact avec l’extérieur avant la fin du processus de cession des droits, qui pourrait durer au moins 30h, et simplement des ordinateurs avec Word et Excel dessus. Une équipe qui, toujours selon L’Équipe, sera chargée de déposer ses résultats le mardi à 8h. Le spectre de Mediapro étant encore très présent – des failles dans le processus avait justement conduit le diffuseur espagnol à coiffer ses concurrents au poteau –, une autre équipe sera missionnée pour analyser la solidité financière des entreprises candidates, pour choisir de les conserver ou de les écarter de l’appel d’offres. Tout ce beau monde dormira sur place, afin de préserver l’herméticité de l’opération, sur des lits de camp fournis par la Ligue, tandis que les choses sérieuses commenceront le mardi à 10h, avec le début des enchères. Informés entre 9h30 et 10h de leur possibilité de participer à l’appel d’offres ou non, les diffuseurs se disputeront ensuite successivement les lots, avec des enchères augmentant de 10 millions en 10 millions pour le lot 1 et de 5 en 5 pour le lot 2.

Le début des grandes manœuvres.

