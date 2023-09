Droits TV de la Ligue 1 : la lettre très salée de Canal+ à la LFP

Les quatre vérités ont été dites.

Diffuseur historique du championnat de France depuis 1984, Canal+ a décidé de renoncer à l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, et ne s’est pas défilé au moment d’expliquer pourquoi. Après avoir jeté l’éponge, Maxime Saada – président du directoire du groupe Canal – a adressé une lettre à la Ligue de football professionnel et à son président Vincent Labrune. Relayée par L’Équipe, celle-ci dévoile les raisons de ce coup de frein soudain, alors que la chaîne cryptée dit « aimer le football français » et continuer de mettre l’accent sur le ballon rond.

Après avoir servi de pompier de service suite au fiasco Mediapro, Canal+ se sent d’abord floué par la LFP et pas récompensé à sa juste valeur. « Lorsque Mediapro a failli à ses engagements avec pertes et fracas en 2020, et malgré la rupture liée à l’appel d’offres de 2018, Canal+ s’est immédiatement porté volontaire pour renforcer son soutien à la LFP en versant près de 40 millions d’euros de plus que son engagement initial pour la saison […] et en concédant une avance de 200 millions d’euros à votre demande expresse dès le mois de février 2021 pour permettre aux clubs de faire face à leurs échéances immédiates. […] Mais force est de constater que nos relations avec la LFP se sont fortement dégradées au fil des années, indique Saada. Particulièrement depuis 2021 et la révélation par vos soins des montants proposés par Canal+ en partenariat avec BeIN, au journal L’Équipe le 10 juin 2021, la veille du processus d’attribution des droits, information dont la confidentialité ainsi bafouée a permis à Amazon de se positionner en connaissant nos chiffres et d’obtenir 80% des matches des saisons restantes à vil prix »

Alors que Canal+ se voyait bien co-diffuser la Ligue 1 avec DAZN, les deux parties se sont heurtées au refus de la LFP, jugé « incompréhensible » par Saada. « Cette proposition favorisait pourtant l’exposition de la Ligue 1 et l’arrivée d’un nouvel acteur sur le marché français, très positive pour vous à quelques jours du lancement de votre nouvel appel d’offres et alors même qu’aucune donnée d’audience de la Ligue 1 chez Amazon n’est disponible », est-il écrit dans la lettre. Tout au long de celle-ci, le président du directoire du groupe Canal+ estime que sa chaîne est la grande mal-aimée de l’histoire. Selon lui, l’appel d’offres a été réalisé pour « écarter Canal+ et favoriser Amazon ».

Une affaire de gros sous, encore une fois.