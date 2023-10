La LFP lance l’appel d’offres pour les droits de la Ligue 1 à l’étranger

La France a-t-elle encore la cote ?

Ce vendredi, la Ligue de football professionnel lance l’appel d’offres pour les droits de diffusion de la Ligue 1 à l’étranger. Celui-ci porte sur la période 2024-2029, et le président de la LFP, Vincent Labrune, espère tripler les montants actuels, qui s’élèvent à 80 millions d’euros par an. Un nombre très inférieur à nos voisins (160 millions d’euros par an pour l’Allemagne, 900 millions pour l’Espagne ou encore 1,8 milliard pour l’Angleterre).

« La possibilité est laissée aux candidats de soumettre des offres pour des droits globaux, régionaux ou par pays, sur trois et cinq saisons », peut-on lire dans le communiqué publié par la Ligue. Les candidats ont jusqu’au 2 novembre, 15 heures, pour remettre leur offre. Le président Labrune vise un montant d’un milliard d’euros par an pour ces droits TV du championnat, diffusion internationale et domestique cumulées. Depuis le 12 septembre, l’appel d’offres pour la diffusion domestique est lancé, avec un prix fixé à 800 millions d’euros par saison. Des enchères boycottées par Canal+, dont la participation aux offres pour l’étranger est également incertaine.

Here comes the money… ou pas.