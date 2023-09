Droits TV : la LFP fait sa révolution

Il est bleu, mais toujours est-il que le tapis est déroulé. Mardi 12 septembre, Vincent Labrune et les équipes de la LFP ont choisi le prestigieux cabinet Clifford Chance, à quelques encablures de l’Élysée, pour officiellement lancer l’appel d’offres pour les droits TV domestiques 2024-2029. Un grand tapis bleu, donc, flanqué des logos de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de 38 clubs tricolores de ces deux championnats, conduisait à la salle de conférences de presse où la LFP s’apprêtait à exposer son plan. Après la crise Covid-Mediapro, fini le bricolage : la Ligue repasse aux choses sérieuses avec une envie de modernité (illustrée par la musique de fond pour faire patienter les journalistes), et le format Keynote de la présentation de Vincent Labrune, devant un parterre assez nombreux. C’est dans ce décor, avec l’Hexagoal à sa droite, que le président de la LFP est venu expliquer comment le football français allait chercher le milliard d’euros pour ses futurs droits TV.

De nouveaux horaires plus adaptés

Avant même le début des explications, l’assistance a pu remarquer que cet appel d’offres était étendu d’un an, comparé aux précédents. « Nos droits seront commercialisés pour la première fois pour une période de 5 ans, c’est une très bonne nouvelle pour nous, la LFP et les consommateurs », a d’ailleurs introduit Labrune, les mains dans les poches même s’il avait bien préparé son texte, dans une salle plongée dans le noir façon cinéma. Un peu plus tard, interrogé sur le timing serré de cet appel à candidatures (alors que les droits actuels se terminent à l’issue de la saison), l’ancien boss de l’OM a d’ailleurs ajouté que c’est justement à cause de cette innovation que le timing est aussi tardif, le décret permettant cet allongement ayant été déposé la semaine dernière. « Si ça avait été possible, je l’aurais fait encore plus tard, parce que le temps joue pour nous », a même souri Labrune, interrogé sur un possible échec de cet appel d’offres qui remettrait la LFP dans une situation d’urgence. Avant de balayer, dans un sourire : « On a déjà connu bien pire depuis ma prise de fonction… »

Programmation des matchs de L1 (en vert) et de L2 (en bleu), pour la période 2024-2029.

Si la confiance règne dans les rangs de la LFP, c’est que ce nouvel appel d’offres a été soigneusement préparé, après concertation aux quatre coins de l’Europe et du monde, et avec le soutien du fonds CVC. Ce travail d’un an a notamment accouché de plusieurs évolutions allant enfin dans le sens des supporters et du football amateur. Ainsi, fini le match du lundi en Ligue 2, qui vient remplacer celui de L1 à 13h le dimanche, lui-même avancé au samedi à 19h. Le multiplex de L1 a lui été reculé de deux heures (dimanche 17h). « Je n’ai jamais compris pourquoi on mettait autant de matchs un dimanche », a justifié Vincent Labrune, soucieux de ce geste envers le football amateur, notamment pour remplir les stades. « La case du lundi soir était compliquée en Ligue 2. On était attachés à l’idée d’avoir 100% de visibilité de nos championnats sur le week-end », a ajouté Mathieu Ficot, le DG de la Ligue. Quant à la case du dimanche 13h, on pensait que ça nous aiderait à pénétrer le marché asiatique, mais soyons honnêtes, souvent les diffuseurs asiatiques ont de meilleurs programmes. » Cette redistribution des matchs (1 le vendredi, 3 le samedi, 5 le dimanche) répond également aux exigences européennes du football tricolore, afin de mieux « protéger les clubs français, leur donner du repos, et leur permettre de mieux performer en Europe pour créer un cercle vertueux », selon Ficot.

Le milliard, et rien d’autre

La LFP ne s’est toutefois pas contentée de réagencer le calendrier du week-end. Forte de l’expérience du désastre Mediapro, la Ligue a instauré des processus de vérification des garanties financières plus rigoureux, mais a aussi décidé d’enfin sauter le pas du numérique. Ainsi, à la manière de la F1 ou de la NBA, inspirations assumées, les détenteurs de droits auront désormais la possibilité de diffuser en quasi-direct, sur leurs réseaux sociaux, des extraits de matchs. Ce lot actuellement détenu par Free a ainsi été supprimé, permettant à la Ligue de simplifier son appel d’offres avec deux lots principaux. Le premier concernera les deux affiches prémiums en exclusivité, et le match 4 en codiffusion, pour une mise à prix de 530 millions d’euros (paliers d’enchères fixés à 10 millions). Le second concernera donc les matchs 3, 5 à 9, et le 4 en codiffusion, avec une mise à prix à 270 millions d’euros. Si l’on ajoute à cela les mises à prix des lots 3, 4, 5 concernant les émissions, la LFP planche déjà sur une enveloppe globale de 825 millions d’euros (contre 624 millions aujourd’hui), avant les enchères. Et surtout avant l’appel d’offres pour les droits internationaux, qui aura lieu en novembre, après la conclusion de celui sur les droits domestiques.

« Nous avons voulu ce nombre de lots restreints pour “accessibiliser” le championnat et réduire le coût pour le consommateur, assure Vincent Labrune, qui reste ambitieux. La France est un leader mondial avec un vivier de talents inépuisable et une formation exceptionnelle. Pour moi, on va gagner l’Euro et la Coupe du monde. Je veux mettre le football français de clubs au niveau de la sélection. » Le président de la LFP a d’ailleurs bombé le torse pour justifier cette ambition, rappelant qu’« avant, on était le championnat qui vendait le plus. Cet été, on est le championnat qui a le plus investi en Europe après la Premier League, et nos clubs français continuent d’être les principaux formateurs de talents de demain. Ils sont capables de les garder, et maintenant capables aussi de les faire revenir, comme le PSG. » Autre raison de l’optimisme ambiant à la LFP : le passage à une Ligue 1 à 18 clubs, plus homogène, attractive. Labrune : « On avait 12 clubs sur 20 qui jouaient le maintien, cette saison on voit qu’on a 12 clubs sur 18 qui jouent l’Europe. » Reste à savoir si les arguments de Vincent Labrune trouveront écho aux oreilles des diffuseurs, et notamment de Canal+, avec qui la relation reste tendue : « Canal est un acteur historique, important, on va les laisser tranquillement analyser notre appel à candidatures. On verra ce qu’il en sera la 17 octobre », a esquivé Labrune. Les enchères auront effectivement lieu à cette date, dès 10h, pour la Ligue 1. La Ligue 2, elle, connaîtra son sort deux jours plus tard.

