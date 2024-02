Mbappé et le PSG : un départ vers l'inconnu

La fin d’une histoire, dont il ne manquait plus que l'officialisation. Kylian Mbappé annonçant son départ en fin de saison aux dirigeants du PSG, l'attaquant et le club parisien vont devoir apprendre à vivre l’un sans l’autre. L’occasion de mesurer ce qu’ils valent vraiment…

L’annonce de départ faite par Kylian Mbappé auprès de sa direction, apparemment mardi dernier au centre d’entraînement de Poissy à en croire L’Équipe et RMC, a pris tout son sens mercredi soir, lors de la rencontre face à la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des champions (2-0). Le scénario du match a démontré à quel point l’équipe parisienne demeure viscéralement dépendante du talent de l’enfant de Bondy. Sans lui et sa révolte tardive, l’issue aurait été sûrement plus incertaine, voire angoissante. Naturellement, le match retour viendra ou non confirmer, mais le constat demeure implacable : ce PSG a besoin impérativement du capitaine des Bleus.

Pourtant, une nouvelle réalité va s’imposer du côté de la Factory. Le club va désormais devoir se réinventer et autrement que par la magie incantatoire de la com de son président ou les beaux slogans anti-bling-bling de l’été. Si chaque saison, nous avions droit à la rengaine de la priorité à l’institution, la construction sur le long terme, la prééminence du collectif, la vérité du terrain se réduisait de plus en plus au socle d’un Paris Saint-Mbappé qui ne disait pas son nom. Il n’avait cessé de prendre de l’importance, éclipsant ou évinçant même Neymar ou Lionel Messi, excusez du peu… L’international tricolore, produit de la banlieue parisienne et de la formation française, soulignait son ancrage local (une fonction néanmoins que Zaïre-Emery peut désormais partiellement endosser). De par son statut hors normes, seul joueur d’exception dans l’effectif actuel, il portait sur ses épaules les espoirs fragiles de déposer enfin une C1 dans l’armoire à trophées.

Un poids en moins ?

Les illusions s’envolent dorénavant. Peu sont ceux à y croire pour 2024, Mbappé lui-même voulant surtout fermer le chapitre parisien en décrochant une médaille d’or aux JO organisés dans la capitale. Mais tout ça ne doit pas forcément attrister Luis Enrique. Élaborer sa tactique autour de l’incontournable star ne lui plaisait qu’à moitié. S’il reste en place l’an prochain, l’Espagnol aura peut-être davantage de latitude, car désormais le PSG se retrouve nu, contraint de réécrire son destin (sans parler de son avenir au Parc des Princes) et le moyen de l’accomplir. Au passage, la Ligue 1 également ne pourra plus se cacher derrière ce gros doigt qu’est le champion du monde 2018. Sous réserve du prochain mercato, le football français va retrouver une certaine normalité ou du moins dévoiler son véritable visage, sans plus aucun prétendant au Ballon d’or sur ses pelouses. Un mal pour un bien, peut-être, sauf pour une LFP qui doit négocier désormais dans le dur les droits télé.

Toutefois, le saut dans le vide ne concerne pas que le PSG. Kylian Mbappé se dirige, on le suppose, vers une maison de prestige à l’étranger, probablement le Real Madrid. Une institution qui n’aura pas attendu son arrivée pour briller sur le Vieux Continent. Le sportif va évoluer dans un nouveau championnat, avec de nouveaux repères, surtout sous les couleurs d’un club qui rend les joueurs grands et non l’inverse. Il fréquentera des ego qui ne trembleront guère devant son assurance ou son palmarès. Il atterrira dans des vestiaires où la régularité et le professionnalisme relèvent du minimum syndical à fournir. Il laissera bien sûr derrière lui un PSG dont il sauva souvent le bilan de fin de saison, et où il n’est guère possible de lui reprocher grand-chose sur le travail fourni. Il restera à savoir où le placer au milieu des légendes parisiennes, si son aventure se termine sans ajouter d’étoile sur le maillot.