Le facteur Kyks

Et soudain, il a surgi au second poteau pour libérer tout le Parc des Princes. Cela faisait alors presque une heure que le Paris Saint-Germain tournait en rond sur sa pelouse face à une Real Sociedad bien organisée, à défaut d’avoir les armes offensives pour faire vraiment trembler Gianluigi Donnarumma – quoi que Merino a bien secoué la barre. Malgré cela, les Rouge et Bleu ont longtemps peiné, à l’image de leur n°7. Lequel s’est finalement mué en facteur X pour débloquer la partie et placer les siens en position de force avant la manche retour, dans trois semaines à Anoeta.

Enfin, la lumière

Comme très souvent ces dernières saisons, le PSG peut donc remercier le meilleur buteur de son histoire, bien souvent déguisé en sauveur dans les grands rendez-vous. Kylian Mbappé avait pourtant débuté sa soirée par un face-à-face raté aux devants d’Álex Remiro, avant de livrer 45 minutes quelconques. Comme ses coéquipiers, la pointe parisienne est passée au travers dans un premier acte où seul Ousmane Dembélé, longtemps le meilleur joueur sur le pré, aura surnagé. Malheureusement pour Paris, le Moustique n’a pas vraiment le profil de game changer, lui qui est toujours aussi discret à la finition.

10 – Kylian Mbappé est devenu le premier joueur à inscrire au moins un but lors de 10 titularisations consécutives à domicile dans l’histoire de la Ligue des Champions. Prince. #PSGRSO pic.twitter.com/DXulF8blrQ — OptaJean (@OptaJean) February 14, 2024

« C’est clair qu’en première mi-temps on avait des difficultés à sortir du pressing. Je pense qu’on aurait pu mettre un peu plus de personnalité parce qu’on était en supériorité numérique dans notre camp, huit contre six. Ça fait partie de l’apprentissage de cette équipe, on ne l’a pas payé cher », analysait Mbappé au micro de Canal+ au coup de sifflet final. Une manière également de souligner le manque d’expérience à ce niveau de cette jeune formation rouge et bleue, qui ne demandait rien de plus que suivre le guide. Il aura finalement fallu une gueulante – dont il a fait mine de ne pas se souvenir après coup devant les médias – de Luis Enrique à la pause, pour déclencher un réveil progressif au retour des vestiaires. Guère plus inspiré dans le jeu, Paris a alors pu compter sur cette ouverture du score sur corner pour enfin se libérer. Et Mbappé en premier lieu.

Paris ira jusqu’où Mbappé ira

Fort de ce dixième but en phase finale de Ligue des champions dans la capitale (dont six sur la seule campagne 2020-2021), l’avant-centre s’est alors mis à tenter à nouveau, frappant au but à de nombreuses reprises dans la dernière demi-heure (touchant notamment sur la barre sur une situation où il aurait pu décaler Achraf Hakimi). Surtout, il aura tiré ses partenaires offensifs vers le haut, à commencer par un Bradley Barcola plutôt timide avant de surgir pour tuer la rencontre. « En deuxième mi-temps, on est revenu avec beaucoup plus de conviction et de qualités sur ce qu’on voulait fait à la construction, a poursuivi KM7. On savait qu’on allait avoir des espaces et on a réussi à marquer à des moments clés du match. »

Si Paris se présentera au pays basque en position de force le 5 mars prochain, il n’a pas forcément gagné de nouvelles certitudes sur son jeu ce mercredi soir. Mais simplement confirmé celle qu’il avait déjà : son parcours en Ligue des champions passera par les coups d’éclat de son vice-capitaine. Et si ce dernier pouvait se remettre à offrir des prestations comme celle du Camp Nou ou de l’Allianz Arena voilà trois ans, ce ne serait pas de trop pour la bande de Luis Enrique. Que ce soit sur l’aile gauche ou désormais dans l’axe, le technicien espagnol sait qu’il pourra compter sur un Mbappé surmotivé pour ce qui pourrait bien être sa dernière campagne européenne à Paris. Et c’est déjà pas mal.

Le plus dur commence pour le PSG : terminer le boulot