L’analyse tactique de Kylian Mbappé après la victoire du PSG

Appelez-le coach.

Après le succès du Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad (2-0), ce mercredi, en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, Kylian Mbappé est venu récupérer son trophée d’homme du match et s’est permis d’éclairer tout le monde grâce à une analyse tactique bien sentie. Au micro de Canal+, l’attaquant du PSG a expliqué les lacunes affichées par son équipe dans le premier acte : « C’est clair qu’en première mi-temps, on avait des difficultés à sortir du pressing. Je pense qu’on aurait pu mettre un peu plus de personnalité parce qu’on était en supériorité numérique dans notre camp, huit contre six. Ça fait partie de l’apprentissage de cette équipe, on ne l’a pas payé cher. »

Puis le Kyk’s est sorti de sa boîte pour ouvrir le score et guider les siens vers une victoire importante. « En deuxième mi-temps, on est revenu avec beaucoup plus de convictions et de qualités sur ce qu’on voulait faire à la construction, a-t-il expliqué. On savait qu’on allait avoir des espaces et on a réussi à marquer à des moments clés du match. […] Le clean sheet est important. On était à la recherche de ce genre de performance défensive en Ligue des champions. C’est une compétition différente. On l’a fait même si c’est contre une équipe qui ne marquait pas ces derniers matchs. » L’entraîneur joueur se prépare désormais pour le match retour, toujours particulier quand on porte le maillot du PSG, mais qu’il aborde avec sérénité : « Si on a tous ces espaces sur 40 mètres, on va aller là-bas et marquer. »

Ça a le mérite d’être clair.

Le facteur Kyks