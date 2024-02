PSG-Real Sociedad : les tribunes du Parc s’en prennent de nouveau à Anne Hidalgo

Elle n’est décidément plus la bienvenue

Quelques minutes avant le coup d’envoi du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad, la tribune Auteuil s’est de nouveau payé Anne Hidalgo. Entre le PSG et la mairie de la capitale, les relations sont extrêmement tendues au sujet du Parc des Princes. Comme samedi lors de la réception du LOSC, le Collectif Ultras Paris s’en est pris à la maire à coups de banderoles : « Hidalgo dégage, plie bagage / Tu nous fous trop la rage. » Quelques chants sont également descendus de la tribune Auteuil à propos d’Anne Hidalgo, durant une petite minute. Face aux Nordistes, on pouvait alors lire : « Sans le PSG le Parc n’a plus de prince / Hidalgo tue Paris et sa magie / Un stade créé pour le peuple / Récupéré par les politiques. »

Entre-temps, ils ont travaillé leurs rimes.

