L’inimitable « style Nicollin ».

Laurent Nicollin en avait gros sur la patate. Dans un entretien à Midi Libre, le président du MHSC a allumé l’ancien Montpelliérain Maxime Estèves, qui a cédé aux sirènes de la Premier League. Le défenseur de 21 ans s’est envolé pour Burnley en fin de mercato hivernal, où il a gagné sa place de titulaire. Il est prêté aux Clarets avec une option d’achat s’élevant à 12 millions d’euros.

Le comportement du joueur est resté en travers de la gorge de Louis Nicollin : « Quand un joueur vous appelle tous les jours en vous disant : “Je veux partir, je vais gagner tant par mois”… Pour moi, il ne partait pas : les Anglais voulaient un joueur sans rien payer ou en payant au mois d’août. Maxime m’a cassé les couilles. On a fini par le laisser s’en aller. C’est un gamin qui est formé au club, qui prétend l’aimer et qui veut partir pour quelques euros de plus, je ne pars pas à la guerre avec ça. J’ai été déçu. »

Le fils de Louis Nicollin est aussi revenu sur la fin de saison de son club, qui ne compte qu’un petit point d’avance sur la place de barragiste : « Aujourd’hui, c’est le maintien. Je l’avais dit dès décembre que l’on jouerait le maintien. Je ne suis peut-être pas un grand ou bon président, mais cela fait 30 ans que je suis là et je connais un peu les rouages du football. On est dans une période compliquée, il faut lever la tête et se sortir les doigts du cul pour décrocher le maintien. On s’en branle de terminer 16e, 12e ou 9e, le tout est d’être en Ligue 1. On va devoir serrer les fesses jusqu’au bout. »

Contrairement à Wahbi Khazri, Louis Nicollin ne s’est pas trompé de sens.

Der Zakarian n'en a « rien à foutre » de l'avenir de Mbappé