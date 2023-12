L’OM freiné à Montpellier

Montpellier HSC 1-1 Olympique de Marseille

Buts : Fayad (15e) pour le MHSC // Veretout (52e) pour l’OM

La trêve ne fera pas de mal aux Marseillais. Alors qu’il se plaint de l’état physique de ses troupes depuis sa prise de fonction en septembre, Gennaro Gattuso a pu noter quelques progrès à la Mosson. Mais force est de constater que l’OM n’a toujours pas 90 minutes dans les jambes. Or, quand on est mené 1-0 à la pause, difficile d’espérer un succès dans ces conditions. À défaut de renverser la situation, les Marseillais ont au moins limité la casse en allant chercher le point du nul sur un coup de casque de Jordan Veretout, à la conclusion d’un beau mouvement côté droit et d’un centre de Jonathan Clauss (1-1, 52e). Problème : ils se sont totalement éteints ensuite. En dehors d’une tête molle de Leonardo Balerdi, qui a rebondi sur le dessus de la barre (84e), l’OM n’a plus rien montré ensuite, après une première période pourtant intéressante.

Un feu de Paillade

Dans ce qui était déjà son 25e match de la saison, Marseille a surtout manqué de lucidité dans le dernier geste, à l’image de Jordan Veretout, en position idéale dans la surface (6e), de Ndiaye (7e), ou d’Aubameyang (27e, 33e) et Ounahi (28e). Et quand Chancel Mbemba a réglé la mire, il a buté sur un Benjamin Lecomte de gala (13e), avant qu’un coup franc de Jordan Veretout ne soit sorti sur la ligne par Joris Chotard dans le temps additionnel du premier acte. L’ancien Nantais a aussi buté sur Lecomte, en mode Omeyer, au retour des vestiaires. Séduisants malgré ce déchet, les Phocéens ont été punis sur corner par des Héraultais dangereux en contre. Botté par Savanier, le coup de pied de coin a intelligemment été dévié au premier poteau par Estève, puis poussé au fond au second par Fayad (1-0, 15e). Passé tout proche de l’ouverture du score sur un triple cafouillage d’entrée de match, le MHSC était ainsi récompensé. Les hommes de Michel Der Zakarian, en furie en fin de match face aux feux d’artifice de leur kop, ont ensuite fermé la rencontre. Et assuré un bon point. De son côté, l’OM termine la phase aller dans les places européennes. Ce qui est déjà pas mal.

Montpellier (5-3-2): Lecomte – Tchato, Omeragic, Jullien, Estève, Mincarelli (Sacko, 61e), Davin – Fayad (Ferri, 61e), Savanier, Chotard – Al-Tamari (Coulibaly, 74e), Adams (Yeboah, 74e) Entraîneur : Michel Der Zakarian

Marseille (3-5-2): Lopez – Balerdi, Gigot (Meïté, 87e), Mbemba – Murillo, Veretout, Kondogbia, Clauss, Ounahi (Harit, 72e), Clauss – Aubameyang, Ndiaye (Vitinha, 72e) Entraîneur : Gennaro Gattuso

