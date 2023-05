Montpellier enfonce Nantes

Nantes 0-3 Montpellier

Buts : Ferri (38e), Nordin (47e) et Sacko (88e)

La Maison jaunie.

Les Canaris ont enchaîné un 13e match sans gagner, ce samedi après-midi, en s’inclinant à la maison contre Montpellier (0-3). Puisque rien ne va dans la Maison jaune, la partie a commencé par une énième tuile avec la sortie sur blessure d’Andy Delort après moins de cinq minutes de jeu. Mosafa Mohamed, son remplaçant, n’a pas trouvé la clé, alors que Benjamin Lecomte a repoussé les tentatives de Ludovic Blas et Jean-Charles Castelletto. Très discrets pendant une trentaine de minutes, les Héraultais ont piqué au bon moment. Ils n’ont même pas eu besoin d’Elye Wahi, suspendu, pour transformer l’offrande de Téji Savanier, Jordan Ferri se chargeant de filer dans le dos des défenseurs nantais pour aller tromper Alban Lafont (0-1, 38e). Une belle manière pour l’ancien Lyonnais de fêter sa 300e en Ligue 1 et d’abîmer un peu plus la confiance de Nicolas Pallois et ses copains.

Avant la pause, ces derniers ont pu souffler un grand coup en voyant le but du break d’Arnaud Nordin refusé pour une position de hors-jeu. Un soulagement de courte durée et une échéance seulement repoussée de quelques minutes. Moins de deux minutes après le retour des vestiaires, le même Nordin a fixé Quentin Merlin côté droit, avant de déposer un enroulé parfait dans le petit filet opposé (0-2, 47e). Si le public de la Beaujoire n’a pas abandonné son équipe, celle-ci a peiné à sonner la révolte, se contentant d’un tir sans danger de Fabien Centonze ou d’un pétard de Blas éteint par Lecomte. Le MHSC a de son côté retenu la leçon du Groupama Stadium, en gérant plus tranquillement une seconde période durant laquelle Nordin aurait pu signer un doublé sans un arrêt de Lafont. Partie remise, encore une fois, le portier nantais allant chercher une troisième fois le ballon dans sa cage après le but de Falaye Sacko, bien servi par Joris Chotard au milieu de Canaris passifs à souhait (0-3, 88e). Dans le dur, le FCN est déjà assuré de passer une semaine de plus dans la zone rouge, et croisera sûrement les doigts pour qu’Auxerre, son principal concurrent, ne crée pas la sensation dimanche soir contre le PSG.

À force de creuser, Nantes ne va peut-être pas trouver du pétrole, mais sans doute la Ligue 2.

Nantes (3-4-3) : Lafont – Castelletto, Girotto, Pallois (Appuah, 57e) – Centonze, Mollet, Moutoussamy, Merlin (Sissoko, 78e) – Blas (Coco, 78e), Delort (Mohamed, 5e), Simon. Entraîneur : Pierre Aristouy.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Kouyaté (Sakho, 86e), Estève, Sylla – Chotard, Ferri – Nordin, Savanier (Leroy, 70e), Maouassa – Khazri (Mavididi, 70e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Pronostic Nantes Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1