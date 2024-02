Rennes bat Montpellier sans briller

Stade rennais 2-1 Montpellier HSC

Buts : Terrier (3e) et Kalimuendo (48e SP) pour le SRFC // Savanier (73e) pour le MHSC

La victoire en souffrant.

Le Stade rennais est difficilement venu à bout de Montpellier (2-1) pour enchaîner un quatrième succès d’affilée en championnat et se rapprocher tout doucement des places européennes (le SRFC est assuré de finir la journée à la 9e place). La partie a bien débuté pour les Bretons, auteurs d’une excellente entame et devant très rapidement au tableau d’affichage grâce à Martin Terrier, venu finir en renard après avoir vu le ballon lui revenir à la suite d’un tacle de Modibo Saignan sur le poteau (1-0, 3e). Un but refusé pour une position de hors-jeu, puis validé après consultation de la VAR, laissant les Pailladins à leurs errements. Dominateurs, les Rouge et Noir ont eu la possibilité de faire le break, avant de s’endormir dans une triste ambiance, l’espace réservé aux ultras étant fermé ce samedi au Roazhon Park (sanction à cause des fumigènes). Montpellier a tenté d’en profiter pour se remettre la tête à l’endroit, mais Wahbi Khazri est tombé sur Adrien Truffert et les autres tentatives héraultaises (Lucas Mincarelli Davin, Bećir Omeragić, Téji Savanier) n’ont pas inquiété Steve Mandanda.

Pour les Rennais, il a fallu faire sans Désiré Doué après la pause. Plutôt remuant en première période, mais malade dans la nuit, le jeune milieu a laissé sa place à Amine Gouiri, de retour sur les terrains après sa blessure au genou. C’est sans doute du banc qu’il a vu son aîné Guela obtenir un penalty à la suite d’une faute grossière de Micarelli Davin, et donc Arnaud Kalimuendo creuser l’écart en prenant Benjamin Lecomte à contrepied (2-0, 48e). La bande de Julien Stéphan a peut-être cru que c’était dans la poche et elle s’est endormie, avec parfois un poil de suffisance. Pas attaqué à l’entrée de la surface, Savanier a insisté, et sa frappe au ras du poteau a battu Mandanda (2-1, 73e). La recrue Yann Karamoh a même cru égaliser dans la foulée, mais son but a été logiquement refusé, comme celui de Gouiri un peu plus tôt dans la rencontre. Sans sérénité et avec de la nervosité, les Rennais ont dû faire le dos rond et compter sur les sorties aériennes de Mandanda pour respirer. Montpellier n’en a pas profité et reste proche de la zone rouge.

Et maintenant pour Rennes, place à trois déplacements : Sochaux, Le Havre et… Milan.

