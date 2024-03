Quand Téji Savanier rencontre le meilleur gardien de France

Montpellier : terre de champions.

Un peu plus d’un mois après la victoire de l’équipe de France de handball sur le Danemark en finale du dernier Euro (33-31), le club de football de Montpellier a accueilli Samir Bellahcene, gardien titulaire des Bleus, âgé de 29 ans et originaire de Montpellier. Lui qui a souvent clamé son amour pour la ville de son enfance était de visite au centre d’entraînement Bernard-Gasset Diadora pour rencontrer Téji Savanier, lui présenter sa médaille et échanger sur les Jeux olympiques.

Lors du traditionnel échange de maillot, le milieu de terrain montpelliérain interroge le gardien de but : « C’est vraiment de l’or, ta médaille, là ? » Honoré de l’accueil, Samir Bellahcene se remémore ses meilleurs souvenirs à la Paillade. « Le titre en 2012, ça restera. J’étais à l’internat, j’ai dû faire le mur. Toute la semaine qui a suivi le titre, c’était fabuleux », avoue le néochampion d’Europe qui s’est un temps rêvé gardien de foot.

L’histoire ne dit pas si Téji, expert des coups francs directs, a débriefé avec le gardien celui d’Elohim Prandi contre la Suède.

