De copains à concurrents, Der Zakarian prévient Gasset avant OM-MHSC

On dirait le Sud.

Dimanche soir, la poignée de main entre les entraîneurs respectifs de l’Olympique de Marseille et de Montpellier sera pleine d’émotion. Jean-Louis Gasset, sur le banc phocéen depuis le début de semaine, va retrouver un vieil ami au bord de la pelouse du Vélodrome : Michel Der Zakarian. Les deux hommes se sont connus du côté de la Paillade où le premier a commencé sa carrière d’entraîneur pendant que le second raccrochait les crampons.

En conférence de presse ce vendredi, Michel Der Zakarian est revenu sur leur relation, en incluant Ghislain Printant, aussi passé par le banc montpelliérain et qui a suivi Jean-Louis Gasset à l’OM : « On a vécu pas mal de saisons ensemble. J’ai eu Jean-Louis comme coach et comme adjoint, ce sont des gens que j’apprécie. » Lors de leur départ en 2017, Gasset et Printant avaient d’ailleurs laissé leur place au coach franco-arménien. Si elles seront franches, les retrouvailles s’annoncent également viriles. « Dimanche, on sera concurrents, pas copains », a prévenu Der Zak’.

