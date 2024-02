Vitorino Hilton : « J’adorais jouer contre Zlatan Ibrahimović »

Souvenirs, souvenirs…

À la veille du choc entre Montpellier et Marseille, deux de ses anciens clubs dans l’Hexagone, Vitorino Hilton s’est confié sur ses souvenirs de la Ligue 1 dans les colonnes de L’Equipe. Et notamment sur le joueur qui l’a le plus marqué au cours de sa carrière : Zlatan Ibrahimović. « C’était un immense attaquant, vicieux, malin et très méchant par moments. Il était capable de faire sortir le défenseur d’un match par la provocation, des petits coups énervants. Il m’avait même cassé le nez ! On jouait sur le stade de rugby de Montpellier car la Mosson avait été inondée, se souvient-il près de dix ans après. Le terrain était dur et très mauvais. Ça n’allait pas pour lui, ça l’énervait et en plus, avec mon 1,80 m, je gagnais presque tous les duels de la tête. À un moment, il est venu avec le coude… Il m’a dit qu’il ne l’avait pas fait exprès ! Cela faisait aussi partie de sa panoplie. »

S’il cite également le géant suédois parmi les adversaires les plus méchants qu’il ait croisés, le défenseur brésilien ne conserve pas que de mauvais souvenirs de ses joutes face à l’ancien rossonero. « C’était un superbe attaquant avec une grande classe, de l’élégance et une efficacité redoutable, tempère-t-il. Il avait tout : un gabarit hors-norme, la technique, la vision, la tactique, le physique. J’adorais jouer contre lui. »

L’amour du duel âpre et disputé.