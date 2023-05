Le Havre accroché à Bastia, Metz double Bordeaux

Bousculé à Bastia, Le Havre est parvenu à décrocher un point presque miraculeux dans les dernières minutes (1-1). Un troisième match sans victoire qui ne permet pas aux Hacmen de valider leur montée dès ce vendredi soir, eux qui recevront Dijon lors de l’ultime journée. Malmenés avant la pause, les Normands cèdent peu après le retour des vestiaires sur une tête gagnante de Guidi, qui coupe un coup franc au premier poteau. En force, Grandsir égalise finalement dans les derniers instants, le premier but des siens depuis trois semaines. Heureusement pour la bande de Luka Elsner, Bordeaux ne leur chipera pas la place de leader pour le moment. En déplacement à Annecy, les Girondins ont largement dominé les débats, mais n’auront jamais pu se relever de l’ouverture précoce de Pajot (1-0). Malgré de nombreuses grosses occasions, à l’image de cette merveilleuse parade d’Escales devant Gregersen ou d’un ultime raté de Maja dans le temps additionnel, Bordeaux perd sa deuxième place synonyme de montée. Un costume de dauphin enfilé par Metz, vainqueur sur la plus petite des marges à Sochaux (0-1). Après avoir gâché plusieurs situations et vu Jean Jacques envoyer une tête sur la barre, les Grenats prennent les devants sur une volée de l’intérieur gagnante de Sabaly. Le rouge reçu par Alvero n’aide pas Sochaux, qui continue sa terrible série avec sept défaites d’affilée. Bordeaux et Metz, relégués il y a tout juste un an, se battront à distance pour remonter directement dans une petite semaine, avec les réceptions respectivement de Rodez et de Bastia.

Valenciennes et Pau sourient, Dijon grimace

Dans la course au maintien, l’une des bonnes opérations est pour Laval, qui a tranquillement maîtrisé des Nîmois déjà condamnés (2-0). Les Tango ont fait la différence grâce d’abord à un numéro d’Elisor, puis une tête gagnante de Naïdji, avant de laisser défiler les minutes. Les Lavallois restent malgré tout relégables, la faute à la victoire de Pau sur la pelouse de Rodez (2-3), grâce notamment à un doublé de Begraoui, dont un dernier but au terme d’une action magnifique. Malgré une réduction du score pleine de réussite, les Aveyronnais ne reviendront pas et restent sous pression avant l’ultime journée. Dans un Gaston-Gérard à guichets fermés, Dijon a galéré face au Paris FC et a été rejoint sur un but sublime de Julien Lopez (1-1). Enfin, malgré une rencontre également difficile, Valenciennes est venu à bout de Grenoble (1-0) sur un but aussi involontaire qu’improbable de Kaba, déviant au fond une frappe complètement ratée de Poha. Seuls trois tout petits points séparent les Nordistes (13es) de Dijon (18e), avant un dernier acte qui s’annonce complètement irrespirable dans ce bas de tableau.

Un temps mené et menacé, Amiens peut souffler après avoir retourné QRM grâce notamment à un doublé de l’éternel Papiss Cissé (1-3). Un doublé de Wadji sur deux offrandes de Krasso a failli offrir la victoire à Saint-Étienne avant que Caen ne se rebelle (2-2), et enfin Guingamp prend le meilleur sur les Niortais – qui ont sans doute hâte que la saison se termine – grâce à deux nouveaux buts de Courtet (2-0).

Bastia 1-1 Le Havre

Buts : Guidi (53e) pour les SCB // Grandsir (89e) pour les Hacmen

Sochaux 0-1 Metz

But : Sabaly (49e)

Expulsion : Alvero (61e) pour les Lionceaux

Annecy 1-0 Bordeaux

But : Pajot (9e)

Rodez 2-3 Pau

Buts : Boissier (19e) et Younoussa (74e) pour le RAF // Begraoui (11e, SP et 41e) et George (26e)

Laval 2-0 Nîmes

Buts : Elisor (18e) et Naïdji (36e)

Guingamp 2-0 Niort

Buts : Courtet (31e et 90e+4)

Quevilly-Rouen 1-3 Amiens

Buts : Mafouta (28e) pour QRM // Cissé (52e et 86e) et Leautey (74e)

Caen 2-2 Saint-Étienne

Buts : Mendy (83e) et Essende (85e) pour Malherbe // Wadji (15e et 23e) pour les Verts

Dijon 1-1 Paris FC

Buts : Aké (48e) pour le DFCO // Lopez (57e) pour le PFC

Valenciennes 1-0 Grenoble

But : Kaba (57e)

