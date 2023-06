Suivez le multiplex explosif de la dernière journée de Ligue 2

La saison de Ligue 2 arrive à son terme. Pour tenir le peuple de France en haleine, Le Havre a pris soin de ne pas valider sa montée avant la dernière journée. Metz et Bordeaux se battent pour le second spot, à moins que le HAC ne prenne la foudre dijonnaise de trois-quarts face. De Valenciennes à Laval, la course au maintien fait rage.

Tableau des scores

Le Havre 0-0 Dijon

Metz 0-0 Bastia

Bordeaux 0-0 Rodez

Pau 0-0 Caen

Nîmes 0-0 Sochaux

Grenoble 0-0 Guingamp

Paris FC 0-0 Annecy

Saint-Étienne 0-0 Valenciennes

Niort 0-0 Quevilly-Rouen

Amiens 0-0 Laval

Live

20h46 : Premier corner pour Metz ! Maziz à la baguette.

20h45 : NOUS SOMMES PARTIS ! Pour une soirée de jo-bar sur toutes les pelouses du purgatoire. De la pitance et des kartofels !

20h41 : Meilleure affluence de la saison à Saint-Étienne, qui termine la saison à l’équilibre, en milieu de classement !

20h39 : Ambiance de Ligue 1 à Bordeaux, le Matmut Atlantique sera – pour une fois – plein pour pousser les Girondins face à Rodez !

Merci à toutes et à tous pour cet accueil 🔥💙🤍#FCGBRAF pic.twitter.com/1Ywx7ihQfj — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 2, 2023

20h38 : Bref rappel des enjeux du soir sur les divers pelouses : Le Havre n’a besoin que d’un nul contre Dijon pour retrouver la Ligue 1. Le DFCO est au pied du mur, et doit à tout prix s’imposer pour éviter une nouvelle relégation. Metz a son destin en main et reçoit Bastia pour mettre une dernière clim’ aux Girondins, qui veulent y croire face à Rodez. En bas de classement, du 13e (Valenciennes) au 18e (le DFCO), les jambes vont trembler, et les têtes vont devoir être froides. Seulement trois points d’écart entre tout ce petit monde !

20h35 : Salut le bureau des légendes ! Rideau sur l’antichambre dans deux petites heures environ, mesdames messieurs. On va enfin savoir si Le Havre va se prendre les pieds dans le tapis contre le pompier Dupraz, et si le Messi vietnamien va sauver la tête des Palois. Spoiler : il n’est évidemment pas dans le groupe. En tout cas, si vous voulez une petite musique pour les alertes but, n’hésitez pas à l’imaginer d’office dans votre tête ! Parce qu’ici, on n’a pas les droits. ANDIAMOOOOO

HAC : c'est maintenant ou maintenant