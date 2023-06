Ligue 2 : les enjeux d’une dernière journée torride

Le Havre, Metz et Bordeaux : deux fauteuils pour trois

Avant cette dernière journée, la Ligue 2 n’a ni champion ni promu. Alors que Le Havre a marché seul en tête pendant toute la saison, ses deux dauphins ont retrouvé des couleurs pour revenir à trois points à une journée de la fin. Toujours positionné en favori, le HAC n’a besoin que d’un seul petit point pour remporter le championnat et assurer sa place dans l’élite. Mais rien n’est joué d’avance, puisque les Normands – qui n’ont pas gagné depuis trois matchs et ont subi un revers à la maison contre Valenciennes – reçoivent le Dijon de Dupraz, obligé de gagner pour se maintenir. En cas de défaite, Le Havre pourrait rester en Ligue 2 et laisser foncer les autres prétendants, s’ils vainquent leurs adversaires. En parlant d’ennemi, Bordeaux en affronte un coriace. Il reçoit Rodez, une des meilleures équipes à l’extérieur du championnat qui reste dans l’obligation de repartir avec trois points pour assurer son maintien. Défait la semaine dernière, le FCGB n’a plus les cartes en mains. Si les Girondins l’emportent, ils devront espérer un faux pas messin contre Bastia pour retrouver la Ligue 1. Jouer les Corses lors de la dernière journée à la maison sonne comme le meilleur des tirages, puisque les Bastiais n’ont plus rien à gagner, ni à perdre. Mais attention au faux pas pour les Lorrains qui auront la tâche dure face au quatrième du championnat, loin d’être résigné et investi pour mettre en œuvre son jeu en cette fin de saison accrocheuse. Dans la mesure où Le Havre est défait et que Metz et Bordeaux l’emportent, les trois équipes termineraient avec le même nombre de points (72) et la différence de buts fera le reste du boulot. Pour le moment, elle est favorable aux Grenats (+27), suivis du HAC (+26) et des Bordelais (+24), qui seront contraints de mettre une taule au Rodez Aveyron Football pour espérer rejoindre la première division. N’oublions pas enfin qu’il existe un scénario dans lequel le HAC accéderait à la Ligue 1 tout en tombant face à Dijon. Pour cela, il faudrait que Metz ou Bordeaux ne remporte pas leur match.

😍 "C'est fini !" L'incroyable réaction des messins au moment où ils apprennent la défaite des @girondins à Annecy.#FCSMFCM pic.twitter.com/7uvbrNnnEx — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 26, 2023

Tous les scénarios sont possibles pour le maintien

Samedi, il est interdit de perdre. Nîmes et Niort ont déjà été versés en National 1. Au-delà de ces deux clubs, six sont encore menacés : Valenciennes, Annecy, Pau, Rodez, Laval et Dijon. Deux d’entre eux vont devoir faire leurs adieux à la deuxième division. La Ligue 2 passant à 18 clubs la saison prochaine, quatre équipes doivent donc être reléguées cette saison. Ce samedi, tous les scénarios sont possibles : la relégation ou le maintien dépendent des résultats des autres. Rodez (16e) et Laval (17e) sont au coude-à-coude avec 43 points chacun, même si les Tangos disposent d’une moins bonne différence de buts. Dijon (18e) suit derrière avec 42 points. Les Ruthénois sont assurés du maintien en cas de victoire. Les Aveyronnais n’ont gagné aucun de leurs cinq derniers matchs, mais ils ont peut-être leur chance puisqu’ils sont reçus par Bordeaux (3e), rencontre qui sera arbitrée par Nicolas Rainville, qui n’a jamais officié lors d’une victoire des Girondins, ce que n’a pas manqué de soulever délicatement Gérard Lopez ces derniers jours. Laval se déplace en Picardie pour affronter Amiens (12e), assuré de se maintenir dans la deuxième division, mais pas décidé à laisser les Mayennais l’emporter, eux qui ont besoin d’une victoire en croisant les doigts pour un mauvais résultat de Rodez pour rester en L2. Le Havre (1er) reçoit Dijon au stade Océane. Les Bourguignons doivent absolument gagner ou espérer une défaite de Laval et Rodez en cas de nul. Ils affrontent une équipe du HAC qui joue la montée et n’a besoin que d’un point pour grappiller le titre de champion. Les Normands ne leur feront pas de cadeau, même si leur forme actuelle laisse à penser le contraire. Il n’y a que trois points de différence entre le 13e (Valenciennes) et le 18e du classement (Dijon). À noter qu’en cas de victoire de Laval ou Dijon, une défaite peut permettre au VAFC de se maintenir. Si égalité de points il y a, plusieurs paramètres seront pris en compte pour départager les équipes, parmi lesquelles la différence de buts se présente en première solution. Pour le moment, Valenciennes (-5), Rodez (-6) et Dijon (-4) n’ont pas de quoi s’inquiéter concernant cette donnée.

Gagner contre une équipe reléguée de @Ligue1UberEats, on l'a déjà fait 💊 Dans un chaudron en ébullition, nos Sang & Or réalisent un match parfait tant offensivement que défensivement, pour s'imposer 2-0 😍 Il faudra mettre la même passion, vendredi, pour se maintenir 💪 pic.twitter.com/kxOurAc4Xw — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) May 31, 2023

Rien n’est encore joué, et cette dernière journée s’annonce exceptionnelle, la course à la montée et celle pour le maintien vont donner à la soirée une atmosphère asphyxiante jusqu’au bout du temps additionnel, qui fera six heureux et trois dévastés. Attention au coup de froid, la clim risque de fonctionner à plein régime dans quelques stades.

Le Havre accroché à Bastia, Metz double Bordeaux