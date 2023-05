Bordeaux : Le compte Twitter de Gérard Lopez piraté ?

Excuse facile ?

Gérard Lopez se serait fait pirater son compte Twitter. C’est à l’annonce de la nomination de Nicolas Rainville pour arbitrer la rencontre Bordeaux-Rodez de vendredi qu’un post à caractère injurieux a été publié par le compte du président girondin : « Dans le cul ! Mais on fera avec ! 42 000 personnes il n’osera pas nous niquer », pouvait-on encore lire jusqu’aux alentours de six heures du matin, ce mercredi. Mais d’après le quotidien Sud-Ouest, son entourage dénonce un piratage du compte du principal intéressé alors que ce tweet a depuis été supprimé.

Cette nuit, le président des Girondins Gérard Lopez a "curieusement" réagi à la nomination de l'arbitre pour le match face à Rodez vendredi. Son entourage évoque un piratage de compte et s'est rapproché de Twitter pour faire vérifier la sécurité dudit compte. pic.twitter.com/VfOqmeT2bQ — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) May 31, 2023

Les Girondins ne se sont jamais imposés cette saison lorsqu’ils ont eu M. Rainville au sifflet (1-1 à Bastia et contre Saint-Étienne, lors des 12e et 26e journées). Ce vendredi, le club au scapulaire, 3e au classement de Ligue 2, a l’occasion de retrouver la Ligue 1, un an après l’avoir quittée. Il faudra pour cela battre Rodez tout en espérant que Metz n’empoche pas la victoire contre Bastia. La deuxième option étant une défaite du Havre contre Dijon ; le calcul se ferait alors à la différence de buts (actuellement +26 pour le HAC, +24 pour les Bordelais).

Et si Lopez avait simplement oublié de basculer sur son compte anonyme ?…

