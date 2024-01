Eagle Football chercherait à vendre sa part de Crystal Palace

Matic coûte si cher que ça ?

Le groupe Eagle Football, actionnaire majoritaire de l’Olympique lyonnais et Botafogo notamment envisage la possibilité de se séparer des parts qu’il possède à Crystal palace (45% du club), selon le quotidien anglais The Independent. Les discussions internes se sont approfondies dernièrement bien qu’aucune offre n’ait encore été officiellement prononcée. Selon le quotidien, les premiers bruits de couloirs indiquent qu’aucun acheteur ne souhaite s’impliquer à moins d’être majoritaire. Cela impliquerait le rachat des 10% de Steve Parish, un homme d’affaires anglais et personnage historique des Eagles.

Pour le moment, la perspective d’achat n’en est qu’à ses débuts, aucune banque n’a encore été mandatée sur le projet. Mais les discussions ont été assez franches pour atteindre les oreilles de potentiels investisseurs. Avec une valeur estimée à 369 millions d’euros, cela rapporterait donc à peu près 166 millions au groupe Eagle Football.

Bon deal, ils ne risquent pas de faire l’eagle s’il se concrétise.

