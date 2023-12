Jeffinho pourrait déjà prendre son billet retour pour le Brésil

John Textor a appelé et c’est John Textor qui a décroché.

L’information a été confirmée par le média brésilien globo esporte, Jeffinho pourrait retourner au Brésil. L’ailier de l’Olympique lyonnais qui a été transféré à l’OL en janvier 2023 pourrait faire son retour à Botafogo. Le club brésilien qui fait, comme Lyon, partie de la galaxie Textor… Le département sportif du club de Rio de Janeiro serait intéressé de voir celui qu’il avait vendu 10 millions d’euros revenir pour jouer la Copa Libertadores avec Botafogo la saison prochaine.

Botafogo se aproxima de acerto com Jeffinho por empréstimo 👉👉https://t.co/Mfj5AiTwA1 📸Vítor Silva/Botafogo pic.twitter.com/NRXC5nV7AY — ge (@geglobo) December 27, 2023

Un an en France, un an au Brésil, et si Jeffinho était en fait un diplomate brésilien ?

