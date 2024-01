Mercato : Jeffinho revient sur ses pas

Jeff de purge.

John Textor fait ses petites affaires : alors que Lucas Perri et Adryelson sont arrivés à l’OL vendredi en provenance de Botafogo, un joueur va faire le chemin inverse, puisque Botafogo a également officialisé le retour dans ses rangs de Jeffinho (24 ans), qui avait joué pour O Glorioso pendant quelques mois en 2022 avant d’être vendu à l’OL pour 10 millions, en janvier 2023. N’ayant pas réussi à s’imposer dans le Rhône (toutes compétitions : 21 matchs dont 8 titularisations, pour 3 buts et 1 passe décisive), l’ailier gauche brésilien est prêté pour un an. À noter que l’OL n’a pas du tout communiqué sur ce transfert.

Saiba mais no nosso site! ⬇️ https://t.co/zhtEb5Fnxf — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 5, 2024

On lui souhaite, loin de Lyon, la même réussite que Tino Kadewere.

Une qualif' ✅ Un doublé ✅ Comment bien fêter son anniversaire et sa première sous nous couleurs 🎈 pic.twitter.com/gho061e3Hs — FC Nantes (@FCNantes) January 5, 2024

