Jeffinho : « Je suis impressionné par Lukeba et Lacazette »

Petit Jeff découvre la France.

Titulaire pour la première fois en Ligue 1 la semaine passée contre Toulouse, Jeffinho s’adapte peu à peu au football français. Petit et virevoltant, l’ailier brésilien se heurte dans l’Hexagone à un championnat plus physique. « À Lyon, c’est plus intense, plus costaud. Il faut préparer son corps pour ne pas se blesser. Je dois muscler le haut, le rendre plus résistant face aux contacts, aux chocs. Ce ne sont pas seulement les défenseurs qui sont plus forts qu’au Brésil, ce sont aussi les milieux et les attaquants. J’ai été impressionné par Lukeba et Lacazette. Lui, c’est impossible de lui chiper le ballon », raconte-t-il dans les colonnes de L’Équipe.

Celui qui est passé par le futsal entre ses 6 et 16 ans explique également avoir eu une enfance compliquée à Volta Redonda, au Brésil. « Je me souviens aussi de ma maman qui devait travailler dur pour nourrir ses quatre enfants et ses petits-enfants. On n’avait pas d’argent et, parfois, il n’y avait rien à manger sur la table. Mais on avait le sourire, tout le temps. Elle faisait des petits boulots, des ménages, des trucs comme ça. C’est elle qui m’a donné la force de ne jamais abandonner », retrace Jeffinho, qui a fait son trou dans les peladas, des tournois de quartier. « Les arbitres ne voyaient pas tout, il n’y avait pas d’herbe, tu devais courir sur des cailloux, dribbler les carcasses de chiens morts. Et si tu tombais ou que tu te blessais, tu n’avais pas de glace ou un docteur pour s’occuper de toi », se souvient-il.

Quelques années plus tard, il a désormais l’occasion de mettre la misère à l’OM et de se mettre le public lyonnais dans la poche.

