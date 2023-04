Lyon crucifie Toulouse

Toulouse 1-2 Lyon

Buts : Aboukhlal (37e) pour le Téfécé // Lacazette (34e, SP) et Logan Costa (88e, CSC) pour l’OL

Pour le seul match dans son Stadium entre sa demie et sa finale de coupe de France, Toulouse voulait vibrer face à des Lyonnais invaincus en Ligue 1 depuis près de deux mois. Devant plus de 28 000 spectateurs venus célébrer le voyage à venir du côté de Saint-Denis, les hommes de Philippe Montanier ont longtemps donné le change aux Gones, avant de céder en toute fin de match. Encore une fois. Au penalty d’Alexandre Lacazette, son vingt-sixième dans l’Hexagone, Zakaria Aboukhlal s’était pourtant empressé de répondre de près. Mais la défense violette n’a pas tenu le choc jusqu’au bout, et laisse l’OL espérer une folle remontée vers une place européenne.

26 – Alexandre Lacazette a marqué 26 buts sur penalty avec Lyon en Ligue 1 (sur 31 tentés), seul Jean-Pierre Papin (28 avec Marseille) a plus souvent trouvé la faille de la sorte avec un même club au sein de l’élite sur ces 75 dernières années. Spécialiste. #TFCOL pic.twitter.com/BubEEs5kqX — OptaJean (@OptaJean) April 14, 2023

Du tac au tac

Sous le déluge qui s’abat sur la capitale occitane, les Toulousains commencent par se faire une grosse frayeur avec cette passe de Branco van den Boomen directement pour… Rayan Cherki, qui ne cadre pas dans la surface (4e). Sur une première percée violette, Thijs Dallinga s’impose à la course, mais vient buter sur Lopes, parfaitement sorti à sa rencontre (6e). Lyon maîtrise les opérations et Toulouse opère en transitions, comme souvent. Sur un nouveau ballon perdu par Farès Chaïbi, Lacazette décalle Cherki en pleine zone de vérité, mais Maxime Dupé peut se coucher (23e). Une frappe de Stijn Spierings détournée au pied de son montant par Anthony Lopes plus tard (31e), la partie bascule une première fois. En contre, Jeffinho se joue de Gabriel Suazo et pousse le Chilien à la faute pour permettre à Lacazette d’ouvrir le score sur penalty (0-1, 34e). Le Général rate ensuite la balle du break de la tête, seul au second poteau (36e). Et ne tarde pas à être puni. Sur une nouvelle attaque rapide, Van den Boomen envoie une volée au second poteau, repoussée par Castello Lukeba sur sa ligne. Dans les pieds d’Aboukhlal, qui fait rugir le Stadium à bout portant (1-1, 37e). Le temps pour Anthony Rouault de dévier au-dessus une tentative de Maxence Caqueret (40e), et tout ce beau monde peut rentrer se mettre à l’abri un petit quart d’heure.

Logan Costa, le coup de bambou

Une fois secs, les Gones reviennent sur la pelouse pour reprendre leur domination territoriale et proposer quelques balles chaudes dans la surface de Dupé, sans succès. Le temps pour Toulouse de sortir doucement de sa coquille. Sur le bonne remise de Dallinga, Warren Kamanzi, lancé dans la surface, ne trouve que le rempart Lopes (61e). Le frisson passé, Lyon repart de l’avant. Caqueret ne cadre pas (63e) et surtout, Corentin Tolisso heurte le haut de la transversale après un superbe numéro de Cherki le long de la ligne (65e). La réponse toulousaine intervient sur coup-franc, mais Lopes est toujours impérial face à la tête de Rouault (80e). Le coup de boutoir vient finalement après une perte de balle de Suazo, qui permet à Cherki de centrer, et Logan Costa marque contre son camp en taclant devant Lacazette (1-2, 88e). Le TFC ne se relèvera plus.

TFC (4-3-3) : Dupé – Kamanzi, Rouault, L. Costa, Suazo – Van den Boomen, Spierings, Genreau (Sierro, 76e) – Chaïbi (Birmančević, 82e), Dallinga, Aboukhlal (Onaiwu, 68e). Entraîneur : Philippe Montanier.

OL (4-3-3) : Lopes – Kumbedi (Diomandé, 63e), Lovren, Lukeba, Henrique – Caqueret (Aouar, 81e), Lepenant (T. Mendes, 81e), Tolisso – Cherki, Jeffinho, Lacazette. Entraîneur : Laurent Blanc.

