En direct : Lille-Lyon

⚽ BARCOLAAAAAA RÉDUIT LA MARQUE !!

Oh ça s’emballe ! Sarr déboule à gauche, donne à Caqueret qui transmet à Cherki. Le Gone fait un peu n’importe quoi dans la surface et tente une passe impossible mais André la remet sur Barcola. Le Lyonnais conclut d’une frappe croisée !