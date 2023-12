Mourinho recadre ses joueurs

Le même refrain, match après match.

En interview d’après match, suite au nul de la Roma face à Servette (1-1) en Ligue Europa, José Mourinho l’avait un peu mauvaise. Le Portugais n’a que très peu goûté à l’attitude de certains de ses joueurs, à qui il reproche de ne s’être pas donné à fond. « Ce soir, certains garçons ont eu une très mauvaise attitude. Leu jeu était stéréotypé et ils n’ont affiché aucune motivation, alors que beaucoup d’entre eux n’ont aucun vécu en coupe d’Europe. C’est dommage, mais les concernés ont laissé passer leur chance. » La presse italienne affirme que la cible principale se nomme Houssem Aouar. Deuxième de son groupe à deux points du Slavia Prague, la Roma devra s’imposer contre le Sheriff et compter sur un faux pas des Tchèques face à Servette lors de la dernière journée, pour arracher la première place. Et s’éviter de passer par les barrages, contre une équipe reversée de Ligue des champions.

Les titulaires ne sont toutefois pas les seuls à avoir subi les foudres du Special One puisque les remplaçants en ont aussi pris pour leur grade. En cause, une implication bien trop neutre. « Il y a aussi trop de joueurs qui ne saissient pas les opportunités qu’on leur donne. Ils sont sur le banc, mais ne sont absolument pas concentrés quand on leur demande d’entrer sur le terrain. » Des piques qui devraient faire mouche, alors que Mourinho s’est dit prêt à affronter une équipe de C1 au prochain tour.

Le Mou ne se ramollit pas, mais devient fatigant.

