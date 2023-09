Malo Gusto : « Quand moi, Lukeba, Barcola, nous partons, ça répond à une ambition »

L’ambition de jouer le maintien ne vous plaît pas ?

Vendu à Chelsea cet hiver avant d’être prêté à l’OL jusqu’en juin, Malo Gusto réalise un solide début de saison avec les Blues. L’ancien Lyonnais profite des pépins physiques de Reece James pour se montrer et s’imposer dans le onze de Mauricio Pochettino. Dans une interview parue dans L’Équipe ce samedi, le jeune latéral droit est revenu sur les raisons de son départ de son club formateur. « Si j’ai choisi Chelsea, c’est que j’ai un plan. Je sais ce que je fais », a-t-il affirmé.

Il a également pris la défense de ses potes Castello Lukeba et Bradley Barcola, copieusement conspués pour avoir quitté l’OL : « On est des jeunes, on a grandi à Lyon, on a toujours aimé le club malgré ce que les gens peuvent croire. Quand moi, Castello, Bradley, nous partons, ça répond à un plan, une ambition. Ce n’est pas du tout contre l’OL. » Alors que Benjamin Pavard et Jules Koundé ont du mal à verrouiller le poste de latéral droit en équipe de France, il pourrait bien s’inviter dans la discussion. Dès l’Euro 2024 ? « Je ne sais pas. Mais si la question est de savoir si je pense pouvoir être en A à ce poste-là un jour, la réponse est oui. Je travaille pour cela. Je ne suis pas obnubilé », assure-t-il.

En tout cas, il a déjà la meilleure coupe de cheveux de Premier League.

