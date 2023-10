Découvrez le bizutage de Castello Lukeba et Malo Gusto avec les Bleus

Malo Gusto connaît ses classiques.

Appelés en renfort en équipe de France, après une avalanche de forfaits, Malo Gusto et Castello Lukeba ont eu droit au traditionnel bizutage des petits nouveaux en équipe de France, à Clairefontaine. Loin de leurs statuts de tauliers avec les jeunes, les deux joueurs de Leipzig et de Chelsea ont encore tout a prouvé avec les grands, à commencer par leurs performances musicales. Et l’événement n’a pas manqué d’être partagé sur les réseaux sociaux du groupe France.

𝘾𝙖𝙨𝙩𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙇𝙪𝙠𝙚𝙗𝙖 et 𝙈𝙖𝙡𝙤 𝙂𝙪𝙨𝙩𝙤 ont chanté pour leur 1ère convocation ! 🗣️ @gusto_malo a réussi à ambiancer tout le monde 😄#FiersdetreBleus pic.twitter.com/wYY3Mh3B3X — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 10, 2023

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Malo Gusto l’a emporté à l’applaudimètre, emmenant ses coéquipiers dans son sillage au son de Désolé de Sexion d’Assaut. Le latéral a chauffé la salle tandis que Lukeba s’est quant à lui lancé sur du Kalash Criminel, reprenant le titre Sale Sonorité, grand succès du rappeur de Sevran.

Peut-être que Malo Gusto voulait simplement s’excuser d’avoir quitté l’Olympique lyonnais ?

