Malo Gusto regrette le traitement réservé à Bradley Barcola par les supporters lyonnais

Le gang des Lyonnais reste soudé.

Même s’ils sont désormais éparpillés aux quatre coins de l’Europe, les jeunes issus du centre de formation de l’Olympique lyonnais se retrouvent pourtant lors des rassemblements de l’équipe de France Espoirs. Appelés par Thierry Henry pour sa première liste à la tête des Bleuets, Bradley Barcola, désormais à Paris, Castello Lukeba, à Leipzig, Malo Gusto, à Chelsea, et Rayan Cherki, seul resté à l’OL, ont sûrement évoqué l’actualité alarmante de leur club formateur. En conférence de presse ce mardi, Gusto a sobrement commenté : « La situation est compliquée, mais j’espère que ça va s’arranger parce que c’est mon club de cœur. »

Le nouveau défenseur latéral de Chelsea a également été interrogé sur le traitement qu’a subi Bradley Barcola dimanche au Groupama Stadium en étant pris en grippe par les tribunes et copieusement insulté. « Bradley, c’est un ami proche, ça fait de la peine. Chacun a essayé de prendre un chemin. Je peux comprendre l’énervement des supporters, mais que ça aille jusque-là, ça fait de la peine. On vient de Lyon, mais c’est le foot, on doit l’accepter », a-t-il expliqué. Même s’il n’est pas revenu sur l’incident, Malo Gusto faisait partie des « trois salopes » pointées du doigt par le capo du Virage nord lyonnais.

Rayan Cherki, lui, espère profiter de la trêve pour enfin prendre du plaisir sur le terrain.

