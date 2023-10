Equipe de France : Upamecano blessé, Malo Gusto appelé

Et un, et deux, et trois forfaits !

Après William Saliba dimanche, remplacé par Jean-Clair Todibo et Jules Koundé ce lundi matin, remplacé par Axel Disasi, l’équipe de France a perdu un troisième défenseur en la personne de Dayot Upamecano. Le communiqué officiel des Bleus fait état d’une lésion de l’ischio-jambier gauche, que le défenseur du Bayern Munich a subie ce dimanche face à Fribourg. Il est remplacé par Malo Gusto, initialement appelé chez les Espoirs et qui va donc découvrir les A un peu plus vite que prévu.

Toutes les infos ⤵️https://t.co/YudmVEQJPg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2023

Le communiqué précise également que Jules Koundé souffre d’une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche. Il était sorti sur blessure ce dimanche lors de la rencontre face à Grenade.

Plus qu’un pour le carré parfait.

Les notes du XV de France pendant la phase de poules