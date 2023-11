Jardim devient le traducteur officiel de Dimitri Payet

Leur Paga à eux.

Sauveur de Vasco da Gama en fin de week-end, Dimitri Payet n’a pas encore le luxe de pouvoir s’exprimer en portugais. Arrivée au Brésil cet été, l’ancienne idole marseillaise s’exprime cependant sur le terrain de façon universelle. Encore parfois balbutiant et pas titulaire indiscutable, il lutte pour le maintien avec son club carioca à travers quelques coups de génie. Certainement pas contre un peu d’aide, le Réunionnais a eu droit à un petit coup de main de l’ancien portier lillois Léo Jardim, transformé en traducteur en interview d’après-match.

Arrivé en janvier, le gardien est devenu indéboulonnable dans les buts de Vasco, et il se pourrait bien qu’il le soit désormais en interview de bord de terrain. S’exprimant encore dans un français correct, il a restitué les propos de Payet sans sourciller et sans se tromper. À travers un discours lissé, le Français a tout de même réussi à placer une petite requête aux supporters, pour leur demander leur indulgence et leurs encouragements pendant 90 minutes, sans passer par la case sifflet, malgré les erreurs réalisées sur le terrain.

Quand on marque un coup franc décisif à la dernière minute, on peut tout réclamer.

Dimitri Payet libère Vasco da Gama d'un superbe coup franc