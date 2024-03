Décimée par les blessures, la Seleção se renouvelle

C’est l’hécatombe depuis la première annonce de liste.

Trois cadres de la sélection brésilienne ne pourront être présents pour la prochaine tournée européenne des Auriverdes : Ederson, Marquinhos et Gabriel Martinelli ont d’ores et déjà déclaré forfait pour ce rassemblement. Cela a poussé le sélectionneur Dorival à faire appel à de nouveaux visages.

Le nouvel homme fort de la Seleção a décidé de faire confiance au championnat brésilien, puisque le gardien Leo Jardim de Vasco da Gama et le défenseur de Flamengo Fabricio Bruno ont été appelés à la rescousse. L’ailier du FC Porto, Galeno, complète cette liste. Ces trois veinards prendront part aux chocs qui opposeront le Brésil à l’Angleterre et à l’Espagne les 23 et 26 mars prochains. Ils se tiendront respectivement à Wembley et à Santiago-Bernabéu.

Novos convocados para a Seleção Brasileira! 🇧🇷 O treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou a convocação do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e do atacante Galeno, do Porto (POR). O trio foi chamado para os lugares de três… pic.twitter.com/Uymu1Ml8DX — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 11, 2024

Sacré cadeau de naissance pour Jardim Jr.

