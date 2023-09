Le Barça fait danser l’Antwerp, Porto allume le Shakhtar

FC Barcelone 5-0 Antwerp

Buts : J. Félix (11e et 66e), Lewandowski (19e), Bataille CSC (22e) et Gavi (54e) pour les Blaugrana

Duo ibérique, duo gagnant ?

Comme attendu du côté de Montjuic, le Barça a dévoré Antwerp (5-0), un champion de Belgique joueur mais laxiste et inoffensif, loin d’être du niveau de Bruges l’an passé. De retour en Ligue des champions 65 ans après (un record), le Great Old ne résiste que 10 minutes avant de subir le courroux catalan. Servi sur la gauche de la surface par İlkay Gündoğan, João Félix arme du droit et trompe Jean Butez avec une frappe rasante (1-0, 11e). Enfin libéré du joug de l’Atlético et du bourbier de Chelsea, le talentueux portugais n’attend pas longtemps avant de caviarder Robert Lewandowski au second poteau, avec un centre en cloche. La volée de Bobek n’est qu’une formalité (2-0, 19e) et représente sa 100e réalisation dans la reine des compétitions continentales. À peine la vérification VAR terminée, que Jelle Bataille dévie malencontreusement un centre de Raphinha au fond de ses filets, malgré le plongeon désespéré de Butez (3-0, 22e). Définitivement acculés, les hommes de Mark van Bommel ne s’approchent des cages de Marc-André ter Stegen qu’avant la mi-temps, lorsqu’Arbnor Muja sort péniblement le portier allemand de sa torpeur (44e). La balade du Barça reprend sur un contre favorable permettant à Gavi d’allumer, de près, dans la lucarne (4-0, 54e). Résignés, les visiteurs s’inclinent à nouveau sur un centre au cordeau de Raphinha, venu de la droite. Arrivé dans le bon timing, João Félix place sa tête au second poteau (5-0, 66e), avant de sortir sous les applaudissements du public. L’addition aurait pu être encore plus lourde si Butez ne s’était pas interposé devant Lewandowski, notamment.

Shakhtar Donetsk 1-3 FC Porto

Buts : Kelsy (13e) pour les Mineurs // Galeno (8e et 15e) et Taremi (29e) pour les Dragões

À Hambourg, où le Shakhtar est contraint de s’exiler en C1 cette saison, Porto a fait sa loi avec autorité (1-3). Au cœur d’un premier quart d’heure intense, c’est Galeno qui lance les Dragons en seconde lame, après une frappe des 20 mètres d’André Franco, un temps repoussée par Dmytro Riznyk (0-1, 8e). Malgré le pressing des Portugais, il ne faut pas attendre longtemps avant de voir les Ukrainiens revenir à hauteur. Prise dans son dos, la défense portista voit Kevin Kelsy s’élever au point de penalty sur un centre en retrait, au nez et à la barbe du vétéran Pepe (1-1, 13e). Titillé dans son orgueil, Galeno récupère la sphère dans la minute qui suit ou presque, et remet Porto aux commandes, d’une ganache à ras du poteau gauche (1-2, 15e). Malgré les intentions du Shakhtar, le FCP ne fait pas dans la dentelle et Mehdi Taremi aggrave la marque après un travail colossal de… Galeno, toujours, côté gauche, venu déborder puis centrer vers le point de penalty (1-3, 29e). Les deux formations se rendent coup pour coup jusqu’à l’heure de jeu, mais le tableau d’affichage n’évoluera plus et pour cause : le Shakhtar, sans inspiration, a fini par déposer les armes contre plus fort.

La flamme des Mineurs s’est éteinte.

