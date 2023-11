Le Barça assure face à Porto et file en huitièmes

FC Barcelone 2-1 FC Porto

Buts : Cancelo (32e) et Joao Felix (57e) pour les Catalans // Pepê (30e) du côté des Dragons

Sans surprise.

En s’imposant face au FC Porto à la maison ce mardi soir (2-1), le FC Barcelone a assumé son statut de favori du groupe et a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avant la dernière journée de la phase de groupes. Juste derrière, les Dragons devront éviter la défaite au Portugal contre le Shakhtar Donetsk dans deux semaines pour prendre le même chemin que leurs adversaires du soir. L’écurie ukrainienne s’est laissée une chance de qualification en s’offrant Anvers plus tôt dans la soirée (1-0).

Et l’histoire retiendra que ce sont deux anciens pensionnaires de Benfica qui ont puni Porto ce soir. Depuis son côté gauche, Cancelo est revenu intérieur en s’offrant son vis-à-vis, avant d’envoyer un super caramel dans les buts de Diego Costa (1-1, 32e). En seconde période, le latéral portugais devient passeur et sert parfaitement João Felix dans la surface. L’ancienne pépite du SLB a marqué le dernier but de la partie (2-1, 57e). C’est Pepê qui avait pourtant ouvert le score dans cette rencontre (0-1, 30e). Un but qui compte pour du beurre donc.

Qui pour la Ligue Europa ? Qui pour les huitièmes avec le Barça ? Porto-Shakhtar, c’est le 13 décembre à 21 heures !

Barcelone (4-3-3) : Pena – Koundé, Araujo, Martinez, Cancelo – De Jong, Gundogan, Pedri – Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. Entraîneur : Xavi.

Porto (4-4-2) : Costa – João Mario, Pepe, Cardoso, Zaidu – Galeno, Eustaquio, Varela, Pepê – Taremi, Evanilson. Entraîneur : Sergio Conceição.